Какой праздник 31 января в России и мире

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Наступил последний январский день нового года, однако не стоит впадать в панику, ведь впереди еще множество интересных праздничных событий.

В этом материале мы ознакомим вас с государственными, народными, профессиональными и церковными праздничными событиями, которые отмечают в России 31 января 2020 года. Благодаря данному материалу любой желающий может изучить подробную историю, традиции и обряды выбранного события.

На территории Российской Федерации 31 января отмечают сразу три праздничных события, о которых мы расскажем ниже.

Международный день ювелира

У ювелиров тоже есть свой собственный день в году, когда они могут повеселиться и примерить на себя драгоценности, который они сами же и сделали. «Ювелир» в переводе с немецкого языка означает драгоценный камень, это одна из самых древних профессий в мире. Желание, окружать себя прекрасным, было даже у первобытных людей. Древние ювелирные изделия отличались от современных, что вполне логично. Тогда их изготавливали из слоновой кости, клыков животных и ракушняка, тогда же ведь не было огранки металлами.

За прошедшие столетия ремесло претерпело множество изменений, люди пробовали чередовать материалы и стили, технологии обработки металла и камней. Огромное значение ювелиры придавали предметам искусства: от магически-ритуального до церковно-обрядового. Всемирный день ювелира — это прекрасный повод, чтобы поздравить с этим праздником людей, которые создают прекрасное.

История возникновения праздника День ювелира

Торжество под названием Всемирный день ювелира можно назвать достаточно молодым. Идея создания праздника появилась летом 2002 года, В это время в российской Костроме проходил фестиваль «Золотое кольцо». Позже, в самом начале 2008 года, в столице Узбекистана — Ташкенте, проходил фестиваль молодых ювелиров, где решение проводить торжество в честь ювелиров утвердили окончательно. Организаторы решили организовать Международный день ювелира и отмечать его 31 января. Число, когда отмечают праздник выбрано из-за того, что ювелиры в это время обычно регистрируют свои клейма.

День рождения русской водки

Нет на Земле такого человека, который не слышал никогда о водке. Государство бесконечно сражается с алкоголизмом, которое в последнее время приняло масштаб стихийного бедствия, но напитки продолжают скрашивать досуг многих граждан и вносить душевность в праздничные застолья. Самым популярным напитком во время различных мероприятий, а иногда и без повода, является водка. До сих пор непонятно, почему люди делают выбор в пользу именно водки. Может быть, за возможность изредка расслабится и отойти от повседневной рутины.

История русской водки

Весьма иронично, что на фоне массовой борьбы против алкоголизма был создан праздник под названием День рождения русской водки. Хорошо это или плохо — каждый может решать самостоятельно, но то, что этот праздник существует и радует многих любителей данного напитка — факт.

Если верить информации из самых разных источников, то русской водки чуть больше 140 лет, а ее появление приурочено к 1865 году, когда легендарный химик Дмитрий Менделеев стал доктором наук. Ученый защитил диссертацию, которая имела прямое отношения к этиловому спирту. Диссертация носила название «О соединении спирта с водой». Примечательно, что диссертация была направлена на исследование удельного веса растворов при самых разных условиях. Никто и не думал, какое воздействие окажет спирт и вода на человеческий организм, химика это вообще не интересовало.

На самом же деле напиток появился раньше, чем родился сам химик — в Х веке до нашей эры. Связь даты рождения водки с датой получения Дмитрием Менделеевым ученой степени — мифическая. История говорит нам о том, что Ар-Рази, персидский врач, является изобретателем водки. Результат эксперимента медика из Персии нельзя назвать водкой. Дело в том, что создатель получил только чистый спирт, но даже это можно смело считать точкой отсчета в истории невероятно популярного напитка.

Народы, благодаря которым наши предки познакомились с удивительным напитком, называют разные. Говорят, что водку в России стали употреблять генуэзцы и варяги. Впрочем, этот вопрос не имеет никакого смысла, ведь главное то, когда же именно появилась настоящая водка русского производства. Существует легенда, согласно которой создателем русской водки является московский монах Исидор. Водку почитали Дмитрий Донской, Петр Первый и многие другие исторические фигуры, которые сделали из «живой воды» достояние общества. В современной России этот напиток продолжает лидировать в рейтингах по выбору алкоголя.

День памяти Афанасия Ломоноса

Это народное торжество, которое отмечают 31 января, ранее его справляли 18 января. Верующие православной церкви в это время обычно чтут память священнослужителей Афанасия Великого и Кирилла — архиепископов из Александрии.

История

Известно, что Афанасия в Божий храм привела его мама, именно она отдала его священнослужителю Александру для служения Господу. В 319 году Афанасий стал диаконом храма в Александрии. Афанасий нес службу и видел, как новопришедшие не чтут Слово Божие, оскорбляют Иисуса и Матерь Божию. Одним из таких людей был Ария. Выступая в 325 году на Никейском соборе, священнослужитель высказался против Арии. В 326 году после кончины Александра, Афанасия назначили епископом Александрийской кафедры. Он стал проповедовать обличительные речи против ариан.

Землями тогда правил Константин Великий. Известно, что Константин был очень простым и добрым правителем, еретики при нем могли смело занимать все должности. Вскоре они начали клеветать на Афанасия. Тогда Константин понял, что нужно предложить епископу скрыться, чтобы не навлечь беду. Афанасий послушался и покинул город, однако еретики на этом не успокоились. Они желали смерти Афанасия и начали в очередной раз подговаривать правителя. Тогда Афанасия заставили предстать перед судом. Священнослужителя обвинили в развратной жизни и убийстве, однако все домыслы еретиков разбились, будто о скалу, речами и действиями священнослужителя. Правитель Константин оправдал Афанасия и вернул его на кафедру.

После кончины правителя новым императором стал второй сын Константина, Констанций. Он начал охотиться на христиан, поэтому Афанасия отправили в Рим от греха подальше. В Риме Афанасий жил три года, а когда троном завладел Валент, священнослужитель вновь вернулся на кафедру. Афанасий скончался в возрасте 76 лет.

Когда умер патриарх Александрийской церкви Феофил, Кирилл был назначен на его место.

Кирилл появился на свет в семье знатных христиан, он владел науками и всегда хотел познать истину о Священном Писание. Когда Кирилл достигнул юношеского возраста, он вступил в скит святого Макария, где и прожил шесть лет. Позже его посвятили в диаконы и причислили к служителям церкви.

Он боролся с высказываниями неверных и опровергал их мнения, направляя послания императору Феодосию, папе Целестину I и в монастыри. В 431 году Кирилл председательствовал на III Вселенском соборе. Умер он в 444 году.

Традиции и обряды

Во время данного торжества в народе проводили обряд для защиты от темных сил. В этот день запрещено делать хирургические операции, подавать судебные иски и крестить мальчиков, также нельзя переезжать и конфликтовать. Лучше этот день провести у себя в жилище.