Мужчина пригласил детей на день рождения дочери и захватил их в заложники

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Архивное фотоФото: Danish Ismail / Reuters

Житель индийского штата Уттар-Прадеш взял в заложники около 20 детей, которые были приглашены на день рождения его дочери. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, захватчик — обвинявшийся ранее в убийстве Суреш Батам. Он пригласил детей на день рождения своей годовалой дочери, однако затем взял их в заложники. Когда местные жители попытались помочь несовершеннолетним и открыть дверь дома, Батам открыл огонь.

Точное количество удерживаемых в его доме детей неизвестно. Как сообщают местные жители, их может быть от 20 до 25 человек. Также от огня захватчика были ранены три полицейских и один местный житель.

На данный момент операция по спасению заложников продолжается. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет — спасти детей», — сказал генеральный директор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх.