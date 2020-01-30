Собака отдала жизнь, чтобы спасти хозяйку

Шестилетний питбуль по кличке Люси отдала свою жизнь, чтобы защитить свою хозяйку Лизу Поттс. Инцидент произошел в тот момент, когда Лиза вместе с собакой возвращалась с прогулки. У дома женщину поджидал ее бывший бойфренд Уолтер, сжимавший в руках нож.

Собака почувствовала неладное и набросилась на злоумышленника, который нанес ей серьезное ранение. Из-за большой потери крови Люси скончалась на следующий день, однако благодаря этому самоотверженному поступку ее хозяйка осталась жива.

Дата: 16.06.2016

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