Российские военные вернулись в Ингушетию после миротворческой миссии в Сирии

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Omar Sanadiki/Reuters

Около 300 военнослужащих соединения Южного военного округа вернулись в Ингушетию после успешного выполнения специальных задач на территории Сирии, передает «Интерфакс».

Поясняется, что военные полицейские на протяжении трех месяцев выполняли в Сирии миротворческую миссию. Они охраняли важные объекты группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, а также организовывали сопровождение медицинских и продовольственных гуманитарных колонн.

Отмечается, что военнослужащие вернулись в Россию без потерь.

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