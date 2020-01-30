Как организовать качественное мероприятие в шатре?

В жизни каждого человека хотя бы раз в год происходит важное событие и конечно близкие хотят его удивить. Привычные застолья дома, в кафе или ресторане остались в прошлом. Чтобы провести современный праздник можно выбрать шатр. Это нечто новое и необычное, точно запомнится надолго и удивит друзей и родственников.

Преимущества организации праздника в шатре

У многих шатер ассоциируется с большой палаткой в связи с чем, может показаться, что такой вариант для проведения праздников подходит только для летнего времени. Но это мнение ошибочно. Современные шатры можно использовать в любое время года. Летом кондиционеры будут охлаждать воздух, а зимой нагревать при помощи масляных пушек.

К основным плюсам использования шатров для любого праздника относятся:

Большой выбор места проведения праздника начиная от морского берега и заканчивая густой чащей леса.

Шатер — это необычный и современный вариант для проведения мероприятия.

Мероприятие будет проходить обособленно от посторонних гостей.

Такой вариант является универсальным и подходит для проведения любого праздника.

Что необходимо для проведения мероприятия в шатре?

Каждое мероприятие является уникальным и имеет свои нюансы. Заранее необходимо посчитать количество гостей, выбрать размер шатра, блюда и определить формат мероприятия. Зная привычный для гостей уровень комфорта можно выбрать столы, туалетные кабины класса люкс или обычные, стулья и кресла.

Для организации праздника в шатре заранее стоит заказать:

Доставку мебели для приглашенных гостей.

Выездную кухню.

Фотографа.

Видеооператора.

Ведущего праздника.

Музыкантов.

Для детского праздника можно позвать аниматора.

Грамотно установить освещение.

Отличия проведения праздников в стационарных заведениях и шатрах

Такая новинка — это самый удобный вариант для проведения любых праздников. Можно даже разделить детский и взрослый праздник на два шатра. Детей будет развлекать аниматор или клоун, а взрослые будут спокойно отдыхать. По сравнению с кафе и ресторанами, где также есть такая услуга, аренда шатра на мероприятие обойдется в несколько раз ниже. Помимо этого, не все развлекательные заведения отличаются красотой территории, в то время как шатры можно разместить в любом понравившемся месте.