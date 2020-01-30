Экс-союзник Эрдогана Бабаджан отложил создание новой политической партии

Бабаджан заявил о своём намерении сформировать новую либеральную партию после ухода из ПСР в июле, но с тех пор неоднократно откладывал свои планы, напоминает Yeniçağ. Ранее ожидалось, что политик объявит о формировании своего политического движения в декабре. Позже он перенёс объявление до середины января.

По данным Yeniçağ, теперь новая партия Бабаджана начнёт работать в середине февраля.

Отмечается, что политик решил перенести свои планы из-за землетрясения силой 6,8 балла, которое произошло на прошлой неделе в восточных турецких провинциях Элязыг и Малатья, в результате чего погиб 41 человек.

Чиновники новой партии продолжают изучать заявки на членство, большинство из которых были поданы бывшими членами ПСР, заключает издание.