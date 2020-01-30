Барнаульского водителя будут судить смерть сбитой неработающем светофоре девочки

Прокуратура Барнаула передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в сентябре прошлого года насмерть сбил маленькую девочку на пешеходном переходе. Как отмечает пресс-служба прокуратуры Алтайского края на сайте ведомства, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав.

По версии следствия, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» утром 24 сентября 2019 года, двигаясь по улице Челюскинцев со скоростью около 57 км/час, не уступил дорогу малолетней девочке, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с полученными в результате ДТП травмами госпитализировали, но она впала в кому и, спустя два месяца, скончалась. Примечательно, что на «нерегулируемом пешеходном переходе» был светофор, который просто почему-то не работал – на фото с места происшествия это было заметно.

Так или иначе, но водителя теперь обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Если мужчину признают виновным, то ему может грозить до пяти лет заключения с последующим лишением водительских прав на три года.