На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды

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Фото: npu.gov.ua

На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов. Об этом сообщает Obozrevatel.

Задержанных вычислили по камерам видеонаблюдения, рассказали в полиции. Они «обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов». По каждому билборду начато уголовное производство по статье «Самоуправство».

Ранее в Киеве появились билборды с надписью «Россия — наш главный стратегический партнер» и фотографией бизнесмена Олега Катющенко. Ночью рекламу демонтировали коммунальные службы. СМИ предположили, что она могла быть провокацией против предпринимателя.