Татарские встречи на берегу Персидского залива: Чулпан Кашанова

Share Tweet Share Share Email CommentsРуководитель департамента культуры Ассоциации татаро-башкирских диаспор ОАЭ – Мухаммед Шангареев и Чулпан Кашанова на берегу Персидского залива.

Чулпан Кашанова

Татарские встречи на берегу Персидского залива – одна из самых ярких страниц жизни моей семьи в Объединенных Арабских Эмиратах. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, и каждый из них оставил в моей жизни свой след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.

Теперь это память, часть моего прошлого, и мой сын Мухаммед Шангареев в качестве руководителя департамента культуры Ассоциации татаро-башкирских диаспор ОАЭ продолжает заведенную мной традицию – радушно принимать соотечественников на берегу Персидского залива.

Маленькая предыстория посещения Чулпан Кошановой ОАЭ :

«…. В 2018 году ученица 11 класса Чулпан Кашанова из Балтачевского района Республики Башкортостан выиграла Гран – при на международном республиканском конкурсе “Татар кызы – 2018″, который прошел в городе Уфе. Она получила множество ценных подарков от организаторов и партнёров конкурса. В том числе и путевку на море от «Хазина Тур”. И вот прошло время, и когда она стала совершеннолетней посетила по подарочному сертификату нашей компании удивительную страну – Объединённые Арабские Эмираты в январе 2020 года.

Руководство «Хазина Тур» направили Чулпан Кашанову с сопровождавшей ее мамой не просто в ОАЭ, но под опеку соотечественников: «Ей организовали встречу с представителями татаро-башкирской диаспоры в Дубае под руководством дорогого Исмагила Калямовича. Шангареева».

Два слова об Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ.

Сегодня, работая в странах Европейского Союза, я вспоминаю как буквально «по кирпичикам» создавалась Ассоциация татаро-башкирских диаспор, сколько было проведено организационных мероприятий, чтобы объединение татар и башкир обрело форму организации, способной в тесном сотрудничестве с Посольством Российской Федерации в ОАЭ решать общественно-политические и организационные задачи по налаживанию российско-арабского диалога, создавая рабочие площадки для Ассамблеи народов Евразии, Ассамблеи народов России, Евразийской Академией Телевидения и Радио (ЕАТР) и т.д.

Исмагил Шангареев на торжественном приеме в Посольстве РФ в ОАЭ в честь делегации Ассамблеи народов Евразии во главе с Генеральным секретарем ассамблеи Андреем Бельяниновым.Все дороге в ОАЭ ведут в ресторан «Казань».

Одним из важных инфраструктурных элементов, способствующих объединению татар и башкир в ОАЭ явился мой культурологический проект – ресторан «Казань».

Все наши многочисленные гости, приезжающие ОАЭ в обязательном порядке, посещают этот своеобразный уголок отечества, о котором хорошо сказал замечательный артист российской эстрады Карен Аванесян: «…, глубоко символично, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть дом, язык не поворачивается сказать ресторан, объединяющий все народы бывшего Советского Союза».

Департамент культуры Ассоциации татаро-башкирских диаспор, продолжая начатую мной традицию организовал посещение ресторана «Казани» Чулпан Кашановой и сопровождавшей ее маме. Как многие гости, они поинтересовались, почему все-таки «Казань», ведь не мало других символов татарской культуры. Мухаммед им сказал, что другие названия я даже не рассматривал. Еще Габдулла Тукай сказал: «И Казан! Д?ртле Казан! Мо?лы Казан! Нурлы Казан!». Сегодня можно сказать, что, это уже узнаваемый бренд. К нам даже обращаются за франшизами (Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/137708).

Важно, что гости, посетив ресторан «Казань» обратили внимание не только на традиционно теплый прием, но и на этнографическую часть проекта – небольшую экспозицию народных костюмов, головных уборов, посуды и др. экспонатов, отражающих национальные особенности бытовой культуры, несущей в себе татарскость как отражение Духа татарского народа.

Руководитель департамента культуры Мухаммед Шангареев рассказал гостям о том, какое большое объединяющее значение играло это место в деле формирования концентрации ментальных энергий, именно сюда стремились татары, башкиры, русские, чтобы, как это было принято еще во времена царской России, потрапезничать за одним столом, когда общение и прием пищи сливаются в некий праздник души. пообщаться как это принято у нас на Родине.

Принимающие Чулпан сотрудники департамента культуры отметили, что девушка обладает не только редкой восточной красотой, но и удивительно хорошо образована и воспитана. Это редкий случай, когда красивая форма, только дополняет глубокое содержание. Мухаммед Шангареев особо отметил ее аристократизм, умение находить общий язык с собеседником, редкую скромность и искренне желание познавать новый, непривычный для нее мир, где она, встречая доброе отношение людей иной культуры, искренне радовалось.

В ресторане «Казань».«Планета людей»

«Как филолог-арабист, – рассказывал мне Мухаммед, – я был рад общению с человеком, нацеленным на культуру, на постижение ее главных начал – доброты, отзывчивости, способности к сопереживанию. Чулпан радовалась арабскому миру, дверь в которой мы ей приоткрыли, показав только небольшую часть того культурного пространства, что стало для нас второй родиной. Она радовалась звездам над Персидским заливом, на которые мы с ней смотрели в телескоп прямо на берегу. Она радовалась бабочкам, слетающимся к ней в волшебном саду цветов и бабочек. Ее поразила торжественная красота Белой мечети шейха Зайда, ее уникальная архитектура. Однако больше всего она радовалось открытости и доброжелательности людей в этом арабском мире».

Слушая рассказы моего сына Мухаммеда о нашей гостье Чулпан, я вдруг поймал себя на мысли, а ведь ее впечатления от арабского мира, очень схожи с тем, что мне когда-то посчастливилось прочитать в книге «Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Вспоминая свое чудесное спасение в пустыне, он писал, обращаясь к арабу – своему спасителю: «Мне не вспомнить твоего лица. Ты – Человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал. Ты – возлюбленный брат мой. И я тоже узнаю тебя в каждом человеке». Татарские встречи на берегу Персидского залива – живая история общения, когда татарскость проявлялась как некое родство душ со всеми культурами мира, как редкая способность постигать всю мудрость и доброту «планеты людей».

Исмагил Шангареев, Стокгольм, 2020 г.