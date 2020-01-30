Тихий океан из-за повышенной кислотности начинает растворять крабов

В Тихом океане постепенно происходит повышение уровня углекислого газа. Из-за этого вода стала настолько кислой, что в ней легко растворяются раковины крабов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ученые провели очередное исследование, результаты которого опубликовали в журнале Science of the Total Environment. В его основе находится обзор прибережных вод Вашингтона, Британской Колумбии и Орегона за 2016 год. Ученые изучили личинки крабов, которые живут на самом дне океана рядом с побережьем Северной Америки. Они обнаружили, что из-за слишком низкого уровня pH, начинает происходить стремительная коррозия панцирей крабов. Из-за того, что океан поглощает огромное количество углекислого газа, его кислотность повышается. Так, как углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива становится все больше, то происходит снижение pH океана и повышение кислотности. Это является прямой угрозой для жизни морских обитателей. Уровень кислоты, присутствующий в океане, быстро растворяет карбонат кальция, из которого образовываются «кости» большей части всех организмов, живущих в воде. Во время исследования было установлено, что пострадали не только панцири крабов, но и волосоподобные структуры, которые выступают в качестве их сенсорных рецепторов. Это может стать причиной гибели огромного количества крабов в ближайшее время. Под угрозой находятся и другие морские жители с подобными экзоскелетами.