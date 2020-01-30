На Украине заявили, что ждут еще три старых американских катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинская сторона до конца 2020 года ожидает поставки еще трех американских катеров проекта Island, сообщает минобороны страны. Ранее Украина получила от США два подобных катера, с более чем 20-летней историей эксплуатации.

Начальник Управления кораблестроения командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук заявил, что США возьмет на себя львиную расходов: оплатит доведение катеров до технически исправного состояния, обучение экипажей. Украинской стороне останется оплатить перелет экипажей в Америку и обратно. Предыдущие два катера проекта Island, переданные Украине, нуждались в ремонте.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в 2019 году США передали Украине два катера проекта Island, которые были построены около 30 лет назад, и порядка 20 лет эксплуатировались береговой охраной. В октябре они были доставлены в порт Одессы, где им присвоили имена «Славянск» и «Старобельск». Позже заместитель начальника штаба командования военно-морских сил Украины по евроинтеграции Андрей Рыженко заявил, что Украина намерена получить дивизион таких катеров.