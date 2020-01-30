В Минздраве пояснили, кто менее восприимчив к коронавирусной инфекции

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Восприимчивость к коронавирусной инфекции менее выражена у молодых людей и детей, следует из временных методических рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Как уточняют ведомства, статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет, описаны лишь единичные случаи заболевания коронавирусом. В этой связи нельзя объективно оценить особенности заболевания и характерные проявления данной клинической формы болезни на всех стадиях.

«По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа», – говорится в документе.

Согласно результатам анализа сезонных коронавирусных инфекций, обусловленных коронавирусами, среди особенностей клинической картины выделяется поражение как верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних (бронхит, бронхиолит, пневмония).

Распространение коронавируса началось с китайского Уханя, в котором в конце прошлого года случилась первая вспышка заболевания. Согласно последним данным, жертвами пневмонии, вызванной новым вирусом, стали 170 человек, заразились 7711.

Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Пекине из-за эпидемии коронавируса не будут регистрировать браки в «красивую» дату 2 февраля 2020 года.

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