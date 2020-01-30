Путин предложил Нетаньяху обсудить двусторонние отношения

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обсудить ситуацию в регионе и двусторонние отношения.

«И, конечно, у нас будет возможность хотя бы несколько слов сказать о наших двусторонних отношениях. Идут переговоры между Израилем и комиссией ЕврАзЭс о зоне свободной торговли, развиваются наши двусторонние отношения в области экономики и в гуманитарных связях», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Израиля.

Путин отметил, что он рад возможности обсудить все эти направления взаимодействия.

«И, конечно, ситуацию в регионе», — добавил президент РФ.