Volkswagen Golf стал самым продаваемым автомобилем в Европе в 2019 году

Хэтчбек Volkswagen Golf с результатом 30 652 реализованных экземпляров стал самым продаваемым автомобилем в Европе в 2019 году. Об этом сообщает исследовательская компания JATO Dynamics, по данным которой, Golf удерживает звание европейского бестселлера уже 11 год подряд.

Второе место заняла Renault Clio, нашедшая за минувшие двенадцать месяцев 19 576 покупателей (+6%). Замкнула тройку лидеров Tesla Model 3, чьи продажи составили 21 118 единиц.

На четвертой и пятой строчках оказались кроссоверы Ford Kuga и Renault Duster – на них в прошлом году остановили свой выбор 22 045 (+157%) и 20 933 (+59%) европейских покупателей соответственно.

В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на европейском рынке также вошли Renault Captur (20299 ед., +33%), Nissan Qashqai (19726 ед., +47%), Dacia Sandero (19204 ед., +19%), Volkswagen Polo (18263 ед., -25%) и Peugeot 208 (17612 ед., +19%).