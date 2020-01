Компания Volkswagen выпустит конкурента Hyundai Creta

Немецкий автопроизводитель Volkswagen анонсировал премьеру нового компактного кроссовера, которая пройдет в Индии уже 3 февраля, за два дня до открытия автосалона Auto Expo. Первый тизер конкурента Hyundai Creta и KIA Seltos появился на страницах индийского подразделения марки в соцсетях.

Паркетник, который в силу его габаритов впору уже сейчас называть прямым конкурентом Hyundai Creta, построят на платформе MQB A0 – упрощенной версии модульного шасси MQB, созданной специально для Индии. Она же, скорее всего, ляжет в основу еще одного «индийского» компакт-кросса VAG – Skoda Vision IN, о котором «Автоновости дня» писали в начале января.

Witness the World Premiere of the #SUVW. Join us on 3rd February and be the first to bring the hustle.#AutoExpo2020 #VWxAutoExpo #TheFutureIsComing #AutoExpo #Volkswagen #VolkswagenIndia pic.twitter.com/CHHLMPtgSM

— Volkswagen India (@volkswagenindia) January 29, 2020