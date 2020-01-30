Блогеры назвали самый экономичный бензин

Споры об экономической эффективности разного бензина (92-го, 95-го и даже 100-го) продолжаются из года в год. Популярные блогеры с YouTube-канала «Гараж-54» решили закрыть этот вопрос в свойственной себе манере – экспериментом.

Собственно, суть эксперимента в том, чтобы узнать, какое расстояние проедет один и тот же автомобиль на фиксированном объеме топлива разного октанового числа. Для этого блогеры заливали в испытуемую машину определенный объем бензина и «выкатывали» его до конца.

В итоге оказалось, что дальше всего можно проехать на самом дорогом бензине АИ-100 – пройденное расстояние составило 8939 метров. Второй результат показал АИ-95 – 7976 метров, а аутсайдером стал бензин АИ-92, которого хватило всего на 6086 метров.