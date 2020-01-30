Правящая партия Турции: «Сделка века» Трампа это план порабощения палестинцев

«Этот план не имеет ничего общего с мирным урегулированием. Он сбрасывает со счетов законные требования палестинцев. Это исключительно план по порабощению», — цитирует Челика ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что «сделка века» «пытается легитимизировать израильское присутствие на оккупированных землях Палестины», а «говорить о безопасности в контексте плана бессмысленно».

«План является произраильским и содержит только оккупационные механизмы. Ничего нового в этом предложении нет. Прорабатывая план, надо совещаться со сторонами. Тут впервые президент США, не поговорив с палестинской стороной, не узнав мнения Турции, выработал план действий», — указал Челик.

Напомним, что 28 января Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС же решительно отвергли предложения президента США.