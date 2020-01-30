Официальный курс евро вырос на 74 копейки

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Leonhard Foeger/Reuters
Официальный курс доллара и евро вырос в четверг, 30 января, гласят данные ЦБ России.
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб.
В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб.
Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп. — 65,9065 руб.
Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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