Официальный курс евро вырос на 74 копейки

По
mavit
-
24

close

Официальный курс евро вырос на 74 копейки

Leonhard Foeger/Reuters

Официальный курс доллара и евро вырос в четверг, 30 января, гласят данные ЦБ России.

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб.

В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб.

Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп. — 65,9065 руб.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Официальный курс доллара вырос на 53 копейки

Источник