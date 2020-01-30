Главу Республики Алтай выписали московской больницы после приступа панкреатита

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из клиники в Москве, куда его незадолго до этого госпитализировали из-за проблем с желудком. Как рассказали в пресс-службе республиканского правительства ТАССу, со здоровьем главы региона уже все хорошо.

О том, что Олег Хорохордин во время рабочей поездки в Москву был госпитализирован в одну из клиник с ухудшением состояния здоровья, стало известно вечером 29 января. Изначально Тelegram-каналы активно распространяли информацию о том, что госпитализация связана со злоупотреблением алкоголем, однако эти сведения позже были официально опровергнуты. Пресс-служба главы Республики Алтай назвала эти сведения «вбросом» и уточнила, что речь идет о проблемах с желудком.

Сам Олег Хорохордин добавил, что то попал в больницу из-за панкреатита, который обострился на фоне стресса. «Прилетел на днях в командировку в Москву, затем действительно почувствовал некоторое недомогание, сам решил обратиться к врачам, а они уже сделали все необходимые обследования и поставили диагноз — острый панкреатит. Связано это со стрессом. Но прогнозы исключительно позитивные. На рабочих процессах ситуация никак не скажется», — прокомментировал Хорохордин.

Теперь, как сообщает пресс-служба республиканского правительства, он выписался из больницы и продолжил работать. «Олега Леонидовича выписали из больницы. Со здоровьем главы региона все в порядке, сегодня он продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, после чего вернется в Республику Алтай», — уточнил пресс-секретарь.