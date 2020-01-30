Красные слизняки сумели пережить все пожары в Австралии

Учёные обрадовались, когда волонтеры сообщили о неожиданной находке. Всё дело в том, что слизняки – важная часть экосистемы континента. К тому же, они являются весьма редкими. Длина одной особи может составлять до двадцати сантиметров.

Учёный Франк Келер полагает, что создания спрятались в горных расщелинах. Хотя огонь проникал везде, где только можно, слизняки смогли пережить напасти стихии. В итоге они сохранили свою популяцию.