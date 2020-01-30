Пастор из США: китайский коронавирус – это «Господень ангел смерти»

Рик Уайлс, американский пастор, считает, что эпидемия в Китае – это Господень ангел смерти. Высшие силы действуют через вирус. Возможно, причина, почему сперва удар был нанесен именно по Китаю, кроется в отношении к религии жителей этой страны. Согласно опросу, 97% китайцев являются атеистами, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Пастор призвал всех наладить отношения с Богом. Сейчас, к примеру, среди людей наблюдается ненависть к Господу, Библии, праведности. Дети всё чаще называют себя трансгендерами, в фильмах и сериалах чаще показывают разврат и безнравственность. Более того, в свет вышла комедия, где Иисус представляется как человек нетрадиционной ориентации. Сегодня известно о 130 случаях смерти от коронавируса. Ухань изолирован от внешнего мира, под карантином 15 городов в провинции Хубэй. Вирус добрался до десятка других стран, в частности США. При этом американцам рано беспокоиться о своем здоровье. Китайцы же сейчас переживают суд Божий.Сам пастор служит в неконфессиональной церкви Flowing Streams, также он является создателем стримингового канала Tru News. Именно Рик Уайлс ранее называл Барака Обаму «демоном из ада».