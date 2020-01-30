Древняя жизнь могла сбежать с Земли на кометах: мнение астрофизиков

Теория гласит, что миллионы лет назад Солнечная система находилась в более сжатом состоянии. Тогда одна комета, пролетая над внешней границей атмосферы Земли, могла собрать некоторые микроорганизмы. Тело летело достаточно высоко, чтобы не загореться, и низко, чтобы захватить «пассажиров».

Некоторые организмы вполне могли оказаться настолько выносливыми, чтобы выжить при столкновении с ледяным шаром. Они могли пролезть внутрь кометы, где имеется защита от любого космического воздействия.

При столкновении кометы с другими планетами микроорганизмы перешли на совершенно новую территорию. Правда, это далеко не факт. Ученые Амир Сирадж и Ави Леб не уверены в этом. У них больше уверенности только в заборе микроорганизмов кометой. Это, по их мнению, случалось минимум десяток раз.

Физики отмечают, что теория имеет право на жизнь, так как в верхних слоях атмосферы действительно имеются бактерии. Маловероятными домыслы считает Стивен Кейн из Калифорнийского университета. Он не до конца понимает, как микроорганизмы способны на большой скорости уцепиться за комету, не говоря уже о выдерживании радиации в космосе и низких температурах.