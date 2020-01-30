Красные слизняки сумели пережить все пожары в Австралии

На поверхности вулкана Капутар, который находится в Новом Южном Уэльсе, волонтеры нашли примерно 60 живых слизняков вида Triboniophorusaff. Graeffei. Создания сумели выдержать пожары, которые длились 6 недель, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Стихия унесла жизни немалого количества животных. Спастись сумели единицы, слизняки – в числе счастливчиков. Обнаруженные 60 представителей вида сейчас восстанавливают свою численность. Учёные обрадовались, когда волонтеры сообщили о неожиданной находке. Всё дело в том, что слизняки – важная часть экосистемы континента. К тому же, они являются весьма редкими. Длина одной особи может составлять до двадцати сантиметров.Учёный Франк Келер полагает, что создания спрятались в горных расщелинах. Хотя огонь проникал везде, где только можно, слизняки смогли пережить напасти стихии. В итоге они сохранили свою популяцию.