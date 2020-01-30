10 лучших кредитных карт 2019-2020 года

Начав искать подходящую кредитную карточку, обычно покупатель легко теряется среди различных условий и возможностей. Изучив параметры известных продуктов, мы подобрали ТОП кредиток, благодаря которому Вы сможете определиться с выбором.

1. Tinkoff Platinum

Тинькофф Банк предлагает одну из лучших кредитных карт, которая занимает первое место в этом рейтинге. Тинькофф Платинум располагает различными опциями: взять деньги в долг на определенный срок или же в рассрочку.

Преимущества Tinkoff платежных инструментов:

Лимит кредита до 300 000 руб.;

Льготы на 55-дневный срок или целый год (приобретая товар на длительный срок выплаты, что зависит полностью от магазина-партнёра).

Самый меньший платёж: до 8% (в частности–6%).

Процентная ставка: от 15 до 29,9% годовых, выплачивая карточкой. Повышение происходит до 30-50% в год, если получать средства наличными.

Обслуживание карты целый год будет стоить лишь 590 рублей.

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59 рублей ежемесячно нужно будет платить только за смс-информирование (оповещают о действиях, выполненных по карте), в остальном, мобильный и интернет-банк обходятся даром. Комиссионные (единственное, на что придется потратиться) за вывод налички равны 2,9% +290 рублей, а дополнительная карта полностью бесплатна.

Тинькофф дает возможность погасить другие ссуды, используя карточку. За перевод долга предварительных плат не существует, конечно, обещается 120 дней отсрочки по платежам. Чтобы погасить ссуду, переведите задолженность на кредитку Тинькофф и внесите всю сумму.

Одним из плюсов Тинькофф-карточек является бонусная программа с интригующим названием «Браво». Суть в том, что Вам возвращается 1% за любые расходы (не наличными) и до 30% за приобретение товаров по особенным предложениям. В виде бонусов возвращается оплата транспорта, а также питания, где 1 балл приравнивается к 1 рублю.

Кредитную карту отправят в любое удобное для вас место в течении недели после того, как была подана заявка. При себе нужно иметь документ, подтверждающий Вашу личность.

2. Альфа-Банк – карта «100 дней без %»

Из всех кредитных карт, которые рассматриваются в этой публикации, именно эта карточка предполагает достаточно долгосрочный период беспроцентного обслуживания.

Очень многие пользователи считают, что Альфа-банк является одной из немногих финансовых организаций, которая предлагает выгодные продукты в 2019-2020 году. Если Вы решили приобрести пластик, нужно написать заявку, на что потребуется всего 10 минут, дождаться решения банка и забрать карту в удобном отделении. Этот банк выпускает такие карты, как Виза или МастерКард. Бесконтактная оплата гарантируется при использовании любого из этих пластиков.

К кредитозаёмщику не предъявляется особенных требований. На момент получения кредита ему должно исполнится 18, обязательно наличие в худшем случае ежемесячного дохода пять тысяч рублей (в столице – девять тыс. руб.) Регистрируйте карточку, используя паспорт и любое удостоверение на Ваше усмотрение: СНИЛС, идентификационный номер, права.

Что предоставляет данная услуга?

Максимальные суммы: классик – до триста тыс. руб.; голд – до пятьсот тыс.; платинум – до 1 млн. руб. за раз;

Грейс-период составляет сто дней;

Ставка 14,99 процентов;

Наименьший «налог»: от трех до десяти % (мин. 300 руб.).

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За пластик предусмотрена оплата 1500 — 6990 руб. ежегодно. Есть возможность снятия наличности без комиссионных до 50 тыс. руб. ежемесячно, что и относится к одному из обширных достоинств. При нарушениях (увеличение указанного количества) берется комиссионный взнос: 3,9 — 6 процентов.

3. Кэшбэк от Альфа-Банка

CashBack – один из неплохих вариантов кредитных карточек (осуществляет возврат денег). Главные преимущества этой карты, конечно же, достаточно большой кредит (700 тыс. руб.), грейс-период до 2-х месяцев, 26% ставки и самая меньшая выплата в 5% (320руб). Обслуживание платежного средства расценивается в 3990 рублей ежегодно.

Перечисления совершаются согласно некоторым правилам:

5% с небольших выплат в местах общественного питания;

10% траты при заправке топливом на АЗС;

1% от прочих приобретений.

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Пластик выпускается бесплатно, а ежемесячно допустимо снятие до 120 тыс. руб. Конечно же, придется оплатить 4,9% (не менее 400 руб.) комиссионных.

Вернуть получится не более 3000 RUB за 30 дней. Для вывода кэшбэка нужно следить за одним правилом – шоппинг-траты должны быть от 20 тыс. руб. за 30 дней.

Алгоритм приобретения такой же, как и алгоритм продукта на 100 дней, ну а требования к кредитозаемщику идентичны.

4. Platinum РСБ

Без Платинума Русского Стандарта нельзя обойтись при рассмотрении лучших финансовых продуктов 2019-2020 года. Пользователи получают до 15% денег, растраченных у компаньонов финансовой организации (Ламода, Черепаха, Алекс Фитнес и прочих). Вы можете воспользоваться бонусами, которые описаны на сайте travel.rsb.ru.

Если Вам от 21 до 65 лет, Вы гражданин РФ, попробуйте именно этот продукт банка. Для официального оформления карточки возьмите с собой паспорт и еще что-то на Ваше усмотрение: загранпаспорт, водительские права и т.д.

Максимальная сумма кредита до 300 тыс. руб.;

Пользоваться продуктом без процентов допустимо до 55 дней;

Процентная ставка от 21,9%;

Карта Platinum привлекает тем, что совершать покупки приемлемо и в рассрочку до 1 года.

Минимум, который нужно платить — 3%.

Услуги обойдутся почти в 500 руб.

Покупатель этого пластика может вернуть часть расходов. Программа кэшбэк включает в себя:

Выбрать одну из 3 представленных категорий и вернуть 5% за покупки в них (автозаправки, кино, подарки, общепит, таксомотор, и т.д.);

1% за иные затраты.

После подписания договора клиент первые 60 суток имеет возможность получить наличность не уплачивая комиссионные в любом автомате. Не стоит забывать, что при необходимости снятия большей суммы появляется комиссия, составляющая 2,9 процента.

Чтобы взять деньги в рассрочку, нужно знать, что сумма кредиторских платежей, как полагается, не должна превышать 30% дохода.

5. «#ВсёСразу» Райффайзен Банка

Основные характеристики:

Наибольшая сумма, которую можно взять взаймы: 600 тыс. руб.;

52-дневный льготный период;

29 — 39% ставка по кредиту (зависит от категории потребителя);

5% — самая маленькая сумма к оплате;

Оплата за производство пластика: с уникальной перманентной разработкой держателя– 1990 руб., стандартная – 1490.

Суть уникального дизайна заключается в индивидуальном изображении, которое будет нанесено вместо обычного, на вкус клиента.

За выдачу наличности с карточки «#ВсёСразу» Вы оплачиваете 3% в Райффайзен банке и 3,9% в банкоматах прочих финансовых организаций. Ежедневно допускается снимать не больше 60% лимита.

Пакет уведомлений имеет стоимость 60 RUB для базовой карточки и 45 для добавочной ежемесячно. За взнос банкнот через кассу меньше, чем 10 тыс. руб. придётся уплатить 100 руб.

Если деньги не будут внесены своевременно, то придется оплатить мониторинг задолженности, который составляет 700 руб.

Что такое мониторинг задолженности?

Это контроль дебиторской заложенности, которая является суммой всех долгов, причитающиеся компании от клиента. Чтобы получить кредитку, клиенту необходимо иметь стабильную заработную плату, превышающую 25 000 рублей. Нужно иметь при себе копию паспорта и документ, подтверждающий доход.

При выборе выгодной кредитки, не забывайте учитывать программу лояльности, которая должна быть предоставлена. Программа лояльности — это система вознаграждений и поощрений за то, что пользуетесь услугами этого банка. Лояльности Райффайзенбанка заключаются в возврате до 5% от цены новых приобретений. Дополнительно клиент имеет 300 баллов, как приветствие, 300 и 200 подарочных баллов на праздники (День рождения, Новый год). Они используются как кэшбэк, получение чеков на Яндекс.Такси, Ozon, S7 Priority.

6. «Мультикарта» ВТБ-одна из новомодных пластиков

Рассматривая Мультикарту, подмечаем, что она является передовым продуктом ВТБ с пределом кредита в миллион рублей.

Одно из преимуществ — увеличение льготного срока вплоть до целых 101 дня. А ставка становится 26% и не зависит от варианта произведенной выплаты (кэш / карточка).

Отличительные черты:

Годовая выплата за продукт безвозмездна, если совокупность покупок с карты намного больше, чем 5000RUB в месяц. Однако, если договор не был соблюдён – увеличивается на 249 руб.

Доступны изменения бонусных возможностей, т.к. можно выбрать различные пункты на Ваш вкус:

до 2,5% cash back за самые разные приобретения;

10% cashback в разделе «Транспорт»;

до десяти % кэшбэк в категории «Ресторан»;

«Накопления» – до 8,5% на оставшиеся средства и многие другие.

Лучшая возрастная категория покупателя – 21-71 год, а доход – минимум 15 тысяч. Для выдачи карты нужно показать удостоверение личности (паспорт обычно) и справку на свой полноценный доход. Если Вам нужен предел до 100 000 руб., Вы обязаны указать Ваш загранпаспорт или право на вождение.

Оформив карту онлайн, не нужно совершать выплат. Приобретатель, заказавший её в банке, отдаст 249 руб, но в будущем это окупается.

7. Ренессанс Кредит – одни из лучших банковских средств

МастерКард Ренессанс входит в топ списка лучших банковских средств. Попробуем разобраться, в чем главные отличительные черты этого средства.

Предел без % до 55 дней, общее число максимума средств — двести тысяч.

Минимальный осуществляемый платеж: 5%

Безусловный и бесплатный сервис.

Уведомления СМС ценой 59 р. Кэш также идет совместно с комиссионными в 2,9%. Коэффицент оклада: от 19,9%.

Кому подходят услуги этой финансовой организации?

Идеально подходят людям от 21-65 лет, но которые работают больше, чем месяц. Региональная прибыль должна быть около 8-ми тысяч, у столичных-12 000 р.Что бы оформить понадобятся данные паспорта и еще одна справка: права водителя, удостоверение об образовании. Можно получить с спецдоставкой на дом или в одном из отделений банка.

Ренессанс Кредит создал проект «Простые радости», который настроен на аккумулирование бонусных чисел. Бонусы превращаются в кэш курсом 1 : 1 RUB.

Если Вы собрали больше, чем 100 бонусных пунктов, можете сделать обмен на другие опции, например, оплатить услуги или пополнить счет телефона. Это хороший вариант для тех, кто много путешествует, ведь баллы можно потом потратить не только на оплату билетов, но и на другие услуги для туристов: проживание в отелях, турпутевки и аренда автомобиля.

8. «Элемент 120» Почта Банка

Рассматривая данную организацию, мы выявляем некоторые удобные услуги, как например смена даты платежа за 300руб., «Автопогашение» –почти 30 руб/один трансфер и «Погашение картой», где от общего перевода взимается 1,9%

Предел этой кредитки – пол миллиона, а использование льгот доходит до 4-х месяцев. 27,9% имеет тарифная ставка с наименьшим платежом в 5%.

Со второго года использования карты, она будет стоить 900 RUB.

Все ваши накопления в банкоматах выдается без дополнительной оплаты, но случается и так что взимается примерно 6%. Также невозможно получить кэш в размере 100 000 руб. /день или же 300 000 в месяц.

Смс-банк после определенного времени будет стоить 49 р. ежемесячно. Банк укажет на пропущенный взнос в первые 4 месяца неоплаты:

в первый месяц за 300 руб., а в остальные 3 — 500 р.

Возраст заёмщика от 18 и старше, а работать ему следует официально на протяжении полугода.

9. Лучшее от Сбербанка — MasterCard Standard

Фото: publicdomainpictures.net

Выбирая самую лучшую кредитку обязательно нужно рассмотреть такую организацию как Сбербанк России, с порогом до 300 тысяч и ставкой почти 28%

Что же предлагает Сбербанк?

Грейс-период до 50 дней.

Минимальный платёж: 5%.

Ценник карты за год: 750 руб.

Специально для клиентов была создан поощрительный проект «Спасибо», который состоит из системы обмена бонусов на различные чеки и маленькие удовольствия.

MasterCard Standard работает только три года.

За сутки вы можете снять не больше 50 000 руб. и 150 000 в кассе. Если вы пользуетесь услугами автомата своего банка, комиссионные будут в размере 3%, а в «чужих» банкоматах – 4% .

Напишите заявление, и через сутки карту нужно будет получить в одном из отделений или даже онлайн в сети. Из документов требуются только удостоверение личности.

10. Кредитная карта банка Восточный

Кэш Бэк Восточного банка является последним, но не менее важным в нашем ТОПе.

Для уставших от обыденности, существует кредитка Виза Instant Issue за 100 RUB., ну а для приобретения обычной карты нет специфических условий.

Восточный предлагает триста тыс. р. с льготным периодом до 56-ти дней. Кредитка без оговариваемых условий. Ежегодный тариф в процентах: от 29% до 78,9 %, что полностью зависит от Вашего достатка и зарплаты.

Минимальный предлагаемый платёж: 1% (как минимум выходит 500 руб.).

Чтобы приобрести пластик, Ваш возраст должен быть 21-71 год и конечно же, трудоустроенность на любой подтвержденной работе. Чтобы забрать свой пластик потребуется подтвердить свою заработную плату специальной формой.

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Получить накопления с карты в другом банкомате допустимо наличкой за 90 RUB. В сутки можно снять до 150 000 руб., за тридцать дней– целый миллион. Есть опция смс-уведомления.

В чем особенности Восточного банка?

Потраченные деньги возвращаются как 1% в виде кэшбэка. 5% начисления идет за покупки, на еду или в магазинах. Кэшбэк — это отсроченная скидка, возвращаемая по истечении периода выплаты. Программа, основанная на партнерстве, возвращает до 40% онлайн-покупок.

Подведя итоги, можно сказать, что все банковские карты всех вышеперечисленных финансовых организаций имеют разные достоинства и преимущества. При выборе карты, учитывайте то, что нужно и что больше всего подходит Вам.

Краткие итоги нашей статьи в таблице: