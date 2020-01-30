Мишустин закрыл границу России на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Граница России на Дальнем Востоке будет закрыта в качестве меры по недопущению проникновения коронавируса на территорию страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишут «Ведомости».

«Сегодня было подписано распоряжение, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — сказал премьер в ходе заседания правительства.

Помимо этого, Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой каждый день информировать население России о профилактике и предупреждении распространения коронавируса. К этому он попросил подключиться и главу Роспотребнадзора Анну Попову. «Чтобы у людей не было недостатка в информации в первую очередь, в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские соответственно процедуры, связанные с контролем за распространением вируса», — цитирует премьера РИА «Новости».

По последним данным, число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, достигло 170 человек. Количество зараженных превысило 7,7 тыс., из них почти 1,4 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения РФ опубликовало временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового заболевания. Клиническим проявлением коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции, может стать сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок, говорится в документе.