Умер Джек Бернс – один из создателей легендарного «Маппет-шоу»

Ушел из жизни один из создателей знаменитой кукольной телевизионной программы The Muppet Show Джек Бернс – один из первых сценаристов легендарного шоу. Он написал сценарии для 28 эпизодов, а также был соавтором знаменитого комика Джорджа Карлина.

Бернсу было 86 лет, и, по словам его менеджера, последние два года он провел в доме престарелых, пишет в среду, 29 января, издание Hollywood Reporter.

«Основополагающая часть наследия Карлина ушла в большой клуб комедии на небесах… Бернс удивительным образом влиял на становление взглядов моего отца. Покойся с миром, Джек Бернс», – написала на своей странице в социальной сети Twitter дочь Карлина – Келли.

Маппеты , семейство кукольных персонажей, впервые появились в американском шоу «Сэм и Друзья» (1955, Sam and Friends), затем стали звездами детской телепрограммы «Улица Сезам» (1969, Sesame Street), а в 1974 году вышел первый пилотный выпуск юмористической программы «Маппет-шоу» с приглашенной звездой Мией Фэрроу (Mia Farrow).

Программа продержалась на телевидении семь лет (1974 – 1981). Персонажи оказались настолько популярны, что их создатели решили продолжить проект в полнометражных фильмах, последними из которых стали картины «Маппеты» и «Маппеты в розыске», вышедшие на экраны в 2011 и 2014 годах.