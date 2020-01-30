Турецкий суд постановил оставить Османа Кавалу в тюрьме

Во время слушания, состоявшегося 28 января, адвокаты Кавалы, который находится в тюрьме уже 819 дней, потребовали освобождения бизнесмена в связи с решением суда не выполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о его освобождении, пишет Diken.

Они также раскритиковали суд за то, что он принял показания Мурата Папуча, свидетеля по делу, без присутствия защитников.

Напомним, что Кавала обвиняется в том, что он был одним из спонсоров и организаторов протестов в парке Гези в 2013 году, которые прошли в стамбульском районе Таксим.

Вместе с тем он был арестован в 2017 году по подозрению в попытке свержения правительства и конституционного строя. Помимо обвинений, связанных с протестами в парке Гези, Кавала также сталкивается с обвинениями, связанными с неудавшейся попыткой государственного переворота 15 июля 2016 года.

ЕСПЧ недавно постановил, что Турция нарушила права Кавалы, а также потребовал его немедленного освобождения.

Кавала, которому в случае признания его виновным грозит пожизненное заключение, отрицает эти обвинения.