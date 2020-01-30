Пелагея и Иван Телегин воссоединились ради дочери (ФОТО)

Также выяснилось, что спортсмен вместе со своей любовницей уехал в Германию на операцию.

Популярная певица Пелагея на время воссоединилась со своим теперь уже бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери пары — Таисии.

21 января 2020 года девочке исполнилось три года, но празднование этого события состоялось на неделю позже.

Известно, что звездные родители закатили для дочки тематическую вечеринку в стиле "Щенячий патруль". На праздник пришли друзья Таисии иецхэзжн со своими родителями.

На этом фоне оказалось, что Иван Телегин отправился в Германию для проведения операции после того, как получил серьезную травму на встрече с сочинскими хоккеистами. В этой поездке его сопровождала Мария Гончар, которую называют разлучницей спортсмена и Пелагеи.

"Иван и Мария официально вместе живут. В данный момент он находятся на операции в Мюнхене", – приводит StarHit слова осведомленного собеседника.

Девушка поддерживала Ивана Телегина в больнице.

Иван Телегин и Пелагея заявили о своем расставании в преддверии Нового года. По словам певицы, они смогли сохранить хорошие отношения ради дочери.