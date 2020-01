Илон Маск разбогател на $2,3 млрд за час

Состояние канадско-американского предпринимателя составляет 36 млрд долларов.



В среду к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки акций компании Tesla подорожали сначала на 2,49% (14,09 доллара) до отметки 580,99 доллара, а затем еще на 12%, до 649 долларов. Это сказалось на доходах Маска как главы Tesla, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Таким образом, Маск разбогател на 2,3 млрд долларов за час. Теперь его состояние оценивается в 36 миллиардов долларов.

Elon Musk’s fortune swelled by $2.3 billion in just one hour Wednesday after Tesla shares soared in extended trading https://t.co/aRDOQn4OkT

— Bloomberg (@business) January 30, 2020