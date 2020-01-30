Алтайское Заксобрание первой сессии-2020 поправило закон выдаче земель инвесторам торгов

30 января в стенах парламентского центра состоялась первая в 2020 году сессия Алтайского Заксобрания VII созыва, которая оказалась не слишком примечательной с точки зрения обсужденных вопросов. Единственный законопроект, который вызвал хоть сколько-нибудь активную дискуссию, касался критериев предоставления крупным инвесторам земельных участков, находящихся в краевой или муниципальной собственности, без проведения торгов. Некоторые фракции выразили недовольство подходом к разработке данных изменений, а потому отказались проголосовать «за». Тем не менее поправки большинством голосов были приняты в окончательной редакции, да и по остальным вопросам никаких неожиданностей не случилось.

Суть поправок была представлена заместителем министра экономического развития Алтайского края Анатолием Нагорновым. Он пояснил, что после принятия законопроекта в первом чтении были внесены некоторые изменения в части критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление инвесторам земельного участка без торгов. Министр выступил с предложением принять поправки во втором чтении. Однако представители некоторых оппозиционных фракций отказались поддержать предложения разработчиков.

Самыми яркими оказались выступления руководителей фракций ЛДПР Владимира Семенова и «Справедливой России» Александра Молотова. «Жириновец» заявил, что данный законопроект приведет к тому, что в регионе не будет возможностей для развития конкуренции. «Принимая данные поправки, мы дарим преимущества одному предпринимателю, и тем самым отказываем остальным в возможности побороться за место. Для нас те критерии, что здесь прописаны, не выглядят прозрачными, а потому фракция приняла решение воздержаться», — заявил Семенов. Глава справедливороссов в АКЗС Александр Молотов в свою очередь попенял авторам поправок, что рабочую группу по данному законопроекту стоило создать ранее и больше времени уделить работе над ним.

В пику ему единоросс Альберт Лунев заявил, что рабочая группа и так была создана, и подчеркнул, что ее председателем стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а в состав вошли многие депутаты АКЗС, а также Уполномоченный по правам предпринимателей в крае Павел Нестеров. Он также язвительно добавил, что если бы у эсеров «было желание, они тоже могли бы подключиться». Молотов не заставил долго ждать ответа и тут же парировал представителю ЕР. «Вопрос о создании этой рабочей группы мы поднимали еще осенью прошлого года, но вы тогда проигнорировали его. А потом, когда она все-таки появилась, представителей «Справедливой России» туда не включили. Вот вы говорите, каждый желающий мог принять участие. Мы что же, должны были вас искать — узнавать, в каких кабинетах вы собираетесь, бегать и спрашивать, кто, что и когда будет обсуждать? Вы не удосужились никого об этом уведомить, а потом говорите: «Где же вы были?» — возмутился справедливорос. Его коллега по фракции Владислав Вакаев взялся несколько сгладить напряженную обстановку, призвав в дальнейшем обращать внимание на то, чтобы деятельность пришедших в регион инвесторов не привела к крупным завышениям цен, а также стараться привлекать как можно больше таких предпринимателей. После этого состоялось голосование: 52 депутата отдали свои голоса за внесение поправок, а 12 воздержались. Таким образом, большинством проект был принят.

Что касается остальных вопросов повестки 39-й сессии АКЗС, их обсуждения либо не было совсем, либо оно проходило в более спокойном режиме. Так, был принят анонсированный ранее законопроект о предоставлении земельных участков многодетным детям даже в случае гибели ребенка. К таким поправкам депутаты АКЗС пришли после трагического случая в Забайкалье, когда был застрелен один из алтайских солдат-срочников, и его многодетная семья столкнулась с риском лишиться положенного им надела. Теперь эта ситуация была решена. Кроме того, депутаты Заксобрания отменили норму закона, которая запрещала проводить митинги ближе 50 м от зданий администраций и правоохранительных органов, и утвердили план работы краевого парламента на второе полугодие 2020 года.

Также депутаты АКЗС единогласно одобрили внесение изменений, запрещающих продажу снюсов несовершеннолетним, в соответствующий закон Алтайского края. Его инициировал лично глава региона Виктор Томенко. В ходе обсуждения неугомонный эсер Молотов не преминул отметить, что можно было обеспокоиться данной проблемой ранее, а не «бить по хвостам», когда несколько несчастных случаев на территории региона уже произошло. Это возмутило единоросса Николая Якушева, который тут же представил справедливороссу полный расклад их работы в данном направлении. Впрочем, слова Якушева о том, что им почти удалось победить «никотиновый мармелад», вызвали у Молотова скепсис. «Я только что попросил своих людей узнать, где прямо сейчас можно купить эти смеси. Мне сразу же пишут: «Теплый рынок, улица Целинная, 3, подъезжайте, мы всегда здесь», — бросил с издевкой справедливоросс, чем вызвал смех в зале. Обстановку решила разрядить коммунистка Мария Прусакова, которая не стала критиковать проект, а вместо этого трижды рассыпалась в благодарностях губернатору Алтайского края, который «поднял столь важный вопрос», что также вызвало неоднозначную реакцию собравшихся. После того, как все немного успокоились, закон был единогласно принят.

Отметим также, что нынешняя сессия Заксобрания хоть и была недолгой времени, но отметилась многочисленными техническими сбоями. Сначала у техподдержки парламентского центра возникли накладки с запуском прямой трансляции заседания, устранить которые удалось только после перерыва, когда основные вопросы повестки уже были рассмотрены. Кроме того, очевидные проблемы у парламентариев были и при регистрации — народным избранникам пришлось проходить ее порядка 6-7 раз, пока цифры на табло не совпали с реальностью. Та же история повторилась и во время голосования за назначение мировых судей. Тем не менее к концу сессии все недоразумения удалось устранить. Напоследок депутаты выслушали сбивчивый отчет врио руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай о деятельности ведомства, задали ему несколько ожидаемых вопросов, а после каждая из фракций поблагодарила управление за работу. Далее должна была последовать традиционная 15-минутка, но ни один из депутатов, что удивительно, не пожелал выступить, хотя можно было, к примеру, сказать пару слов о послании президента Федеральному собранию и об анонсированных поправках в Конституцию РФ. После молчания депутатов спикер Александр Романенко закрыл сессию.

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