Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу

Теледиву заметили в клинике пластической хирургии. Она обратилась к специалисту, занимающемуся пластикой груди и омоложением.

38-летняя журналистка Ксения Собчак никогда не комплексовала по поводу своей внешности. Она и сама не раз шутила о своей выдающейся челюсти или маленькой груди. Но на днях ее заметили во «Фрау клиник». Там теледива встретилась с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным, который специализируется на лицевой пластике и пластике груди. Как рассказывают очевидцы, Собчак заметно волновалась и по пути в кабинет Блохина обронила, что уже консультировалась по своему вопросу у другого пластического хирурга.

«Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», — рассказали очевидцы журналистам.

Похоже, звезда, несмотря на высокую самооценку, все-таки хочет что-то в себе улучшить. Ранее она как-то говорила, что считает свою небольшую грудь достоинством и ей нравится «позориться без груди».

«Силиконовая же вызывает у меня дрожь и ужас. Я думаю, зачем они это делают с собой, еще и деньги за это платят?» — говорила журналистка.

Известно, что ранее Ксения Собчак лишь раз обращалась к пластическим хирургам. Она исправляла нос. Уверяла, что убрала горбинку на носу из-за проблем с дыханием. Отметим, что Ксения Собчак – частый клиент косметологов. Она тщательно следит за лицом и фигурой: проводит всевозможные процедуры, занимается фитнесом, йогой, следит за питанием. Кто знает, может, Ксения Анатольевна пересмотрела свои взгляды относительно пластической хирургии ради своего нового мужа Константина Богомолова.