Террористы в Сирии готовятся провокацию с химическим оружием

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что террористы вынашивают новые планы постановок, якобы подтверждающих применение химического оружия в Сирии, о чем сегодня сообщает целый ряд зарубежных изданий.Новости Сирии сегодня, 30 января«Хотели бы также обратить внимание на ноты постпредства САР при ООН, а также сообщения в СМИ относительно вынашиваемых террористами планов по организации в Сирии очередных провокаций и постановок применения химического оружия», — сказал он, подчеркнув, что российская сторона считает данные сигналы очень тревожными.Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков рассказал, что на территории идлибской зоны деэскалации в Сирии сохраняется угроза проведения боевиками провокаций с использованием химического оружия.Отметим, что сирийские власти неоднократно обвиняли в использовании химоружия. В сентябре госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что сирийские власти 19 мая якобы применили химическое оружие в провинции Латакия, о чем ранее сообщал n4k.ru.

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Военные сводки из Сирии на сегодня, 30.01.2020: обзор карты боевых действийПользуясь покровительством со стороны подконтрольных США курдских боевиков, наращивают активность контрабандисты, действующие в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Twitter (@binaasorya), растет поток грузов, которые переправляют с восточного берега Евфрата (с территорий, подконтрольных США и коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) на западный, который контролирует САА и союзные силы.Основной товар, который сбывают контрабандисты — нефть, нелегально добываемая на месторождениях, захваченных США. Для ее переправки используются несколько «мостов» контрабанды. США пытаются пресечь контрабанду, однако их собственные силы ограничены, а курдские боевики за взятки позволяют контрабандистам продолжать работу.Cамолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов в провинции Хама. Как сообщает новостное агентство Baladi News, удары были нанесены по боевикам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Сирмания. Напомним, САА возобновила операцию против террористов в идлибской зоне деэскалации. На данный момент наземные боевые действия не ведутся, однако сирийская авиация наносит удары для истощения боевиков.

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