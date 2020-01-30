Ученые: за неделю кето диета способна вызвать диабет и воспаление

Рацион имеет огромное влияние на здоровье, поэтому меняя его, можно ухудшить или улучшить состояние организма. В последнее время популярна стала кетогенная диета. При кетогенной диете предусмотрен рацион из продуктов, которые содержат много жиров, но при этом исключается употребление углеводов. Так, эта диета допускает получение 75% дневной нормы калорий из жира, 20% калорий из белка, и около 5% калорий из углеводов.По мнению многих специалистов, такой тип питания очень полезен. Но новое исследование доказало, что он может очень навредить здоровью, спровоцировав за считаные дни диабет и воспалительные процессы. Популярной кето-диета стала после того, как о ней заговорили голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, фотомодель Ким Кардашьян и баскетболист Леброн Джеймс. Ученые из Йельского университета заявили, что положительный эффект кетогенной диеты на организм сохраняется в течение короткого срока. Но если долго следовать принципам кетогенной диеты, то могут начаться проблемы со здоровьем. Читайте на Информинг.Ру: Врач-эндокринолог рассказал, почему фруктоза хуже сахара Действительно, поначалу кетогенная диета заставляет организм сжигать жир. Когда уровень сахара в крови падает из-за низкого содержания углеводов, организм переходит в режим голодания – хоть и не чувствует голода. И в итоге кетоновые дела становятся для организма дополнительным источником энергии. После их сжигания в организме распространяются защитные гамма-дельта Т-клетки.

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В ходе лабораторных опытов на грызунах ученые заметили, что через неделю кето-диеты у мышей действительно улучшился метаболизм и снизился риск воспалительных процессов. Но при более длительном сроке жир начал запасаться одновременно с его распадом. В итоге мыши начинали потреблять больше жира, чем сжигал их организм, из-за чего у них развивалось ожирение и возникал диабет. Все гамма-дельта Т-клетки они потеряли.Как отмечает автор исследования Эмили Голдберг, такое влияние кето-диеты связано с зависимостью метаболизма и иммунной системы. Поэтому длительное соблюдение кетогенной диеты может навредить здоровью. Яндекс Дзен