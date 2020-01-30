80 страниц вокруг мира. Как Трамп «сделкой века» сделал Палестину

Восемьдесят страниц для «сделки века», еще и претендующей на разрешение многовекового конфликта, это ничтожно мало. Но для Трампа, если верить всему, что о нем говорят, это как четыре тома «Войны и Мира». Только у него все про мир. И вроде хорошо, но без знаний о войне и ее причинах, неполноценно. Тем не менее, он всех расставил по местам. Как начальник расставляет подчиненных. С явной симпатией к одному из них. К своему зятю Джареду – этот сценарий его работа. Постарался. Нетаньяху при Трампе был, что Попандопуло при пане-атамане Грициане Таврическом. «Это мне, это снова мне, это опять мне. Доня, и шо я в тебя такой влюбленный, а? «.

Но вслух сравнил его с Трумэном. Мол, это так же эпохально, как признание Израиля в 1948-ом. Похож. Тоже признал суверенитет Израиля только уже не над собой, а еще и над Иорданской долиной. Огрызнулся Биби однажды. Когда Трамп, объявив Иерусалим неделимой столицей Израиля, все-таки разрешил Палестине иметь и свой уголок где-нибудь на востоке Восточного Иерусалима, Нетаньяху уточнил: «Лучше за его стеной». И Трамп молча согласился. Он вообще был весьма благодушно настроен. Попроси сын Бэррон на часик больше поиграть в компьютер, разрешил бы без проблем.

Он и к сторонам конфликта отнесся в равной степени по-отечески, чтоб не говорили, будто кому-то подыгрывает. Заранее пригласил в Белый дом, выслушал мнения. Ну как выслушал, получил от обоих согласие следовать сделке безоговорочно. Оба, правда, из одной страны. Действующий премьер и лидер конкурирующей организации Бени Ганц. Но, по крайней мере, в Израиле Трамп теперь уверен, независимо оттого, чем там закончатся уже третьи с прошлого апреля парламентские выборы. Ждать, пока они меж собой разберутся, у него времени нет – у самого вот-вот начнется.

Хотя, откажись Израиль, его бы и это не остановило. Палестину же и вовсе никто не спрашивал. Зачем, если она слова сказать не сможет от переполняющей ее благодарности. Трамп ведь заявил даже, что мечтает ее сектор Газа с Западным берегом Иордана соединить подземным туннелем и мостами. Надо полагать, каменными с лавками по обеим сторонам, чтобы на них сидели купцы и продавали разные мелкие товары. «При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение». Уж очень это маниловщиной отдает. Точнее, заманиловщиной.

По его разумению, он своей «сделкой» сделает Палестину. Во всех смыслах. Сделает как государство, позволив ей суверенитет и в качестве высшей меры пообещав открыть посольство США. И сделает как лоха. С барского плеча отпустил в два раз больше, чем сейчас, земли, но в основном пустынной. Посулил 50 миллиардов долларов за согласие. Но пусть, говорит, персидские монархии раскошелятся. В общем, как сказали в Берлине, вопросы есть. А главный, наверное: кто из них с Нетаньяху больший еврей?

«Это отличная сделка. У палестинцев больше не будет такой возможности», – сказал Трамп, как обрезал. И тысячи из них тут же сожгли его портреты на улицах Газы под крики «Палестина не продается». Пожалуй, единственное, на что они согласятся, это подземный туннель. Для их тактики ведения партизанских войн – вещь незаменимая.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik



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