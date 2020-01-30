В Симферополе открыли обновленный ожоговый центр — фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым.

В Симферопольской клинической больнице №6 завершился ремонт ожогового центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК со ссылкой на главу ведомства Игоря Чемоданова.

Уточняется, что после ремонта был введен в эксплуатацию блок интенсивной терапии, операционный блок, «чистая» и «грязная» перевязочные, процедурный кабинет и буфет.

Все помещения оснащены вентиляцией, кондиционерами и бойлерами. Установлены аппараты искусственной вентиляции легких и система мониторинга состояния пациента.

«В центре проводится лечение больных с обширными тяжелыми ожогами, а также пластические операции пациентам с послеожоговыми рубцами и деформациями», — пояснил министр.

Отмечается, что центр отремонтировали в рамках реализации программы по развитию здравоохранения в Республике Крым. На эти цели было выделено более семи миллионов рублей.

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