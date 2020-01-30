Водители в РФ рискуют жизнью из-за упрямства

По данным Росстандарта, в России насчитывается порядка 1,5 млн автомобилей 2010—2014 г. в. с потенциально опасными подушками безопасности. Неисправные подушки уже привели к сотням несчастных случаев в других странах, но российские автовладельцы все равно не спешат менять их, пишут «Известия».

Например, у Toyota и Mitsubishi, как сообщили их пресс-службы, до сервиса доехали меньше 20% владельцев, у Subaru – 18,3%, у Nissan – 22,6%.

Причин, почему россияне так неохотно обращаются даже за бесплатной заменой опасных подушек безопасности, несколько. Основная – невозможность информирования [об отзывных кампаниях] всех автовладельцев, поскольку под отзыв, в большинстве своем, попадают «возрастные» автомобили, которые уже сменили несколько владельцев.

«В 99% случаев эти машины в силу возраста уехали из больших городов в глубинку, и дилеры потеряли с ними связь. Новые владельцы не ездят обслуживаться на официальные сервисы и поэтому не знают про отзывные кампании», — рассказал PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

Директор «ММС Рус» по маркетингу и связям с общественностью Илья Никоноров добавил, что даже когда дилеры дозваниваются до автовладельцев, те либо отказываются [от бесплатной замены неисправной детали], либо рассматривают предложение как рекламу услуг сервиса.

В свою очередь, PR-директор Toyota в России Наталья Астафьева отметила, что среди тех, с кем удалось связаться и донести важность отзывной кампании, есть клиенты, игнорирующие сервис и не считающие необходимым заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Они, как правило, сетуют на русский «авось» и то, что «до сих пор ничего не случилось».

Напомним, речь идет о японских подушках безопасности Takata с дефектным пиропатроном, который под воздействием влажности и высоких температур может взорваться подобно гранате и ранить пассажиров металлическими осколками. К текущему моменту от этих подушек пострадали около трех сотен человек в разных странах и 24 человека погибли (в России, к счастью, пока не зафиксировано ни одного смертельного случая).

Лидером по количеству летальных исходов стала Honda, но опасные «эйрбэги», как выяснили «Автоновости дня», также ставились на автомобили Mazda, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Toyota, Lexus и BMW. Использовались они и в машинах концернов Ford, General Motors, FCA и Daimler, а также в электромобилях Tesla и суперкарах Ferrari. В итоге под отзыв попали почти 100 млн автомобилей, а сама компания Takata (производитель этих подушек безопасности) обанкротилась и продала все свои активы американскому производителю автозапчастей Key Safety Systems.