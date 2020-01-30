В МВД рассказали о самых популярных местах угона автомобилей

Большинство автомобильных угонов совершается на парковках жилых домов и торговых центров. Об этом в четверг, 30 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

Днем злоумышленники обычно предпочитают похищать автомобили с парковок торговых центров, а ночью – с неохраняемых парковок придомовых территорий. Именно с этих мест совершается больше всего автоугонов, рассказали в ведомстве.

Чаще других, как стало известно «Автоновостям дня», жертвами угонщиков становятся популярные машины российских, корейских и японских марок. Всего за 2019 год было зафиксировано 20 тысяч автомобильных угонов – на 14% меньше, чем годом ранее.

Ранее в МВД назвали месяц, на который приходится больше всего подобных преступлений.