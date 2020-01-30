В МВД назвали месяц, когда чаще всего угоняют автомобили

В 2019 году в России было зафиксировано около 20 тысяч автомобильных угонов – на 14% меньше, чем годом ранее. Пик подобных преступлений пришелся на октябрь, в летний период машины угоняют реже, заявили «Ридусу» в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, частота угонов автомобилей с оставленными в них ключами зажигания обычно возрастает с мая по сентябрь в зависимости от климатических условий конкретного региона. При этом место хранения машины (гараж или, например, двор частного дома) на вероятность угона почти не влияет.

Отмечается, что чаще всего эти преступления совершаются в ночное время на неохраняемых ситуаций придомовых территорий и в дневное время – у торговых центров. Наибольший интерес в плане угона вызывают популярные модели российских, японских и корейских марок.

Среди самых распространенных способов угона в МВД назвали механический взлом дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла с последующим проникновением в салон, использование проворота замка зажигания и применение специальных радиоэлектронных устройств, позволяющих злоумышленникам проникать в салон, запускать двигатели и блокировать охранные системы.

В полиции напомнили, что эффективность автосигнализаций и охранных систем зачастую зависит не от их стоимости и производителя, а от индивидуального подхода при их установке на конкретный автомобиль. Между тем, хранение машины в гараже или паркинге с сигнализацией и надежными запирающими устройствами значительно усложнит ее угон и, скорее всего, вынудит угонщиков оставить эту идею, либо переключиться на другую «жертву».