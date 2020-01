Ракета-носитель SpaceX с 60 микроспутниками для высокоскоростного доступа в интернет стартовала с мыса Канаверал

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, состоялся в среду с космодрома на мысе Канаверал. Трансляция пуска идет на сайте компании.

Ракета стартовала в 09:06 по времени восточного побережья, через две минуты 37 секунд произошло отделение первой ступени и включились двигатели второй ступени. 60 спутников размещены в головном обтекателе ракеты-носителя диаметром около 5 м. Через девять минут 22 секунды после старта они были выведены на промежуточную орбиту, а на расчетные точки орбиты они будут выведены в течение ближайших нескольких дней.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 ранее использовалась дважды — при первом запуске в беспилотном режиме нового корабля Crew Dragon в марте 2019 года и при выводе на орбиту спутника RADARSAT в июне 2019 года.

Как сообщила компания SpaceX, первая ступень будет посажена на платформу Of Course I Still Love You, находящуюся в Атлантическом океане в 600 км от берегов Флориды. Спустя приблизительно 45 минут после запуска суда обеспечения Ms.Tree и Ms.Chief попытаются с помощью сетки «поймать» половины головного обтекателя ракеты, спуск которых будет осуществляться при помощи парашютов.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.