В Турции госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус

«Симптомы заболевания появились у одного из туристов, в качестве предосторожности медики изолировали ещё 9 человек, которые находились с ним в контакте, а также гида и водителя автобуса», — передаёт слова Манты РИА Новости.

Взятые у пациентов анализы отправлены в министерство здравоохранения страны. До получения результатов туристы будут находиться в специальном инфекционном отделении местной больницы.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.