Разоблачение поп-мифов о питьевой воде в круговороте жизни

Share Tweet Share Share Email Comments Сколько воды на самом деле надо пить? Начнет ли кожа выглядеть более увлажненной, если пить больше воды? И правда ли, что кофе обезвоживает организм?Вот что об этом говорит наука.Тенденция стала очевидна, когда в 1970-х годах в США такие марки, как «Эвиан» и «Перье», стали продвигать на рынке воду в бутылках как символ высокого статуса. Теперь люди пили воду не только во время приемов пищи, а целый день. Бутылка воды с собой стала символом хорошего здоровья.Ничто не указывает на то, что со временем ситуация изменилась.В американском издании The Atlantic можно прочитать, что многоразовые бутылки для воды определенных марок стали типичным аксессуаром знаменитого поколения «миллениалов». Одни обойдутся в 49 долларов, стоимость других достигает 100 долларов — правда, в такой воде еще есть кристаллы, которые, как утверждается, способствуют «покою и внутренней гармонии».Британская The Telegraph задается вопросом, не стали ли многоразовые бутылки для воды «аналогом так называемых it-bag», то есть популярных и часто очень дорогих брендовых сумок, на которых продавцы заработали массу денег.Вода — хороший напиток для того, кто испытывает жажду. Но сколько нам на самом деле надо пить? Короткий ответ — пока не утолим жажду. Об этом рассказывает Йенни Нюстрём (Jenny Nyström), профессор физиологии почек из гётеборгской Медицинской академии Сальгрена.«В основном жидкостный баланс в нашем организме регулируют почки. Именно они следят за тем, чтобы в нем было достаточно воды, солей и других веществ, а также избавляют нас от отходов и всего ненужного», — рассказывает Йенни Нюстрём.Все это происходит автоматически, и делать нам ничего не надо. Кроме того, почки — очень мощный орган. Если мы в целом здоровы, то можем, например, пожертвовать кому-то одну из почек и все равно при этом жить нормально.Dagens Nyheter: Так, значит, не стоит бояться обезвоживания, если нормально ешь и пьешь?Йенни Нюстрём: Нет, не стоит. Жажда — одно из самых сильных чувств. Она сигнализирует, что человеку надо попить. Также это можно понять, если, например, у вас очень маленький объем мочи, и она темного цвета. Но в условиях нормальной температуры и нормального доступа к воде и еде, особенно много думать об этом необходимости нет, потому что все происходит само собой.Важно помнить, что жидкость поступает в наш организм и с едой.Если вы интенсивно тренируетесь или, например, бежите марафон, потерю жидкости нужно компенсировать активнее, чем обычно. Также важно восполнять соли, которые организм теряет с потом. Если в таких случаях вы пьете лишь простую воду, может нарушиться солевой баланс, а это опасно.«Очень важно не забывать употреблять что-то соленое, если вы очень сильно потеете», — говорит Йенни Нюстрём.А как обстоят дела с кофе и чаем, правда ли, что они мочегонные? Это распространенное представление, которому нет никаких научных доказательств, рассказывает она.«Ученые видят, что если человек пьет очень много кофе, может возникать небольшой мочегонный эффект. Но в таких случаях речь идет о гораздо большем количестве кофеина, чем то, которое получают рядовые любители кофе», — говорит Йенни Нюстрём.Профессор Улле Меландер (Olle Melander), главврач и специалист по заболеваниям внутренних органов из Лундского университета, предполагает, что у мифа о кофе как мочегонном напитке может быть естественное объяснение.«В организм ведь попадает довольно много жидкости, когда мы пьем кофе. Если бы мы пили только эспрессо маленькими чашечками, этот миф, вероятно, не сформировался бы», — говорит он.А вот алкоголь мочегонный, рассказывает Йенни Нюстрём. Дело в том, что алкоголь блокирует выработку гормона вазопрессин — вещества, которое обычно выделяется, когда нам нужно «экономить» воду в организме. Поэтому после употребления спиртного мы избавляемся от большего количества жидкости, чем обычно.А становимся ли мы красивее от воды? Один из самых частых советов косметологов — пить много воды, поскольку считается, что от этого улучшается кожа. Но нет никаких научных доказательств, что если пить воду ведрами, кожа начнет сиять. Конечно, никто не устраивал крупных исследований на эту тему, но ни один из проведенных отдельных экспериментов не указывает на то, что вода — чудодейственное лекарство для кожи, рассказывает Йенни Нюстрём.

«Никакого очищения кожи таким образом тоже не происходит. Если мы выпьем большое количество воды, она довольно быстро выйдет из организма, и нет никаких признаков того, что больше воды, чем обычно, попадет в кожу, чтобы унести оттуда продукты распада. Ни о каких подобных механизмах не известно».Правда, на коже сказывается обезвоживание. Но, как считает Улле Меландер, пить много воды ради улучшения кожи в таком случае бессмысленно просто-напросто потому, что мало кто страдает от обезвоживания в такой степени. Если человек по-настоящему обезвожен, это уже опасное для жизни состояние.По словам Йенни Нюстрём, лучший совет по поводу питья — это классическая рекомендация прислушиваться к своему телу. Чувствуете жажду? Выпейте стакан воды.«Если тело функционирует как надо, в этом вопросе вы можете ориентироваться на собственные ощущения».Возможно, вы также слышали, что хорошо пить много воды после массажа, поскольку это помогает организму вывести «отработанные вещества».В пользу этой теории Йенни Нюстрём тоже не может ничего сказать. Но действительно может быть приятно пополнить запасы жидкости в организме, проведя час в теплом массажном помещении, чтобы не страдать от головокружения, снова встав на ноги.Тело ежедневно избавляется от воды — отчасти благодаря мочеиспусканию, но также и через дыхание, фекалии и пот. Основной залог хорошего самочувствия — пить каждый день столько же воды, сколько выводится, и производить минимум 1,5 литра мочи. Сколько именно пить, зависит от каждого конкретного организма. На это могут влиять болезни, температура окружающей среды и физическая активность, когда человек потеет больше обычного.«Но абсолютный минимум для выживания составляет один литр в день», — рассказывает Улле Меландер из Лундского университета.Он и его коллеги-ученые много лет наблюдают за тем, как вода снижает риски при различных заболеваниях типа сердечно-сосудистых и диабета второго типа. Наблюдения начали, когда было замечено, что у лиц, которые находятся в зоне высокого риска и потенциально могут заболеть диабетом второго типа, в крови со временем обнаруживается высокое содержание гормона вазопрессина, который заставляет почки задерживать воду в организме, если человек слишком мало пьет.Ученые провели различные исследования, чтобы выяснить, как вода может помочь этой группе людей. Одно из их заключалось в том, что несколько человек, которые мало пили и у которых в организме был высокий уровень вазопрессина, должны были дополнительно пить 1,5 литра воды в день в течение шести недель.«После этого уровень сахара у них в крови существенно снизился», — сообщает Улле Меландер.Сейчас ученые пытаются найти ответы, проводя гораздо более масштабное исследование с привлечением большего числа испытуемых и контрольных групп. Оно подойдет к концу через несколько лет. Уже сейчас, однако, есть результаты других экспериментов, и они указывают, что определенный объем воды в день снижает риск, например, урологических инфекций и камней в почках.Ученые надеются, что новое большое исследование поможет максимально точно определить оптимальное количество воды, необходимое, чтобы снизить риск заболеваний. Но сколько надо пить, чтобы хорошо себя чувствовать, зависит от индивидуальных особенностей организма, считает Меландер.«Отчасти это зависит от того, что именно человек ест и в каких количествах, а также от того, сколько он двигается и в какой температурной среде находится. Поэтому дать однозначные рекомендации трудно».

Когда воды слишком много

Известны крайне редкие случаи, когда человек выпивал столько воды, что погибал. В первую очередь это связано с тем, что употребление очень большого количества воды за короткий срок может нарушить баланс важных солей в крови. Это состояние называется гипонатриемия.

Вода и наше тело

Очень большой процент нашего тела составляет вода — как и у всех других форм жизни на Земле. Обычно клетка минимум на 70% состоит из воды. Взрослый мужчина примерно на 60% состоит из воды, а женщина — примерно на 55%.Вода поступает в тело с жидкостями и пищей. О том, что водный баланс начинает нарушаться, тело сигнализирует с помощью чувства жажды.