Геометрия звёздной крепости в Ростовской области получила обьяснение

Share Tweet Share Share Email Comments Земляная крепость Св. Анны, расположенная в Ростовской области – это единственное в своем роде фортификационное сооружение, сохранившееся до наших дней в таком хорошем состоянии. Если посмотреть на памятник оборонительного зодчества XVIII в. с земли – ничего примечательного не заметишь. А вот если глянуть на нее с высоты птичьего полета, то удивлению не будет предела. Это связано с ее необычными, как для такого рода сооружений формами, породившими множество легенд и невероятных историй.

1. Почему крепость Св. Анны построена именно в этом месте

Аннинская крепость — единственный земляной фортификационный объект, сохранившийся на территории России (Ростовская область). | Фото: liveinternet.ru/ dontourism.ru.Крепость Св. Анны (Аннинская крепость) – это земляное оборонительное сооружение России, признанное Объектом культурного наследия Федерального значения, находится в 3 км от Старочеркасской станицы. Такое местонахождение обусловлено тем, что на северо-востоке Ростовской области расположены Васильевские бугры, имеющие природную защиту. С юга и востока проходят реки Дон и Васильевка соответственно, с севера – холмы, а с запада протекает небольшая речушка с укрепленным редутом в месте ее впадения в Дон.

2. Почему земляное укрепление назвали крепостью Святой Анны

Для защиты южный земель государства была построена крепость Св. Анны. | Фото: moiarussia.ruДля укрепления южного форпоста российских земель было решено начать строительство крепости в этом регионе (именно эта версия считается официальной). Для этих целей в Черкасск были отправлены сразу два высококлассных специалиста в проектировании укрепительных сооружений – генерал-инженер Петр де Бриньи и тогда еще полковник Де-Кулонг. Благодаря их изысканиям определились с местом строительства земляной крепости, хотя де-Бриньи и был категорически против именно такого расположения (это подтвердилось спустя некоторое время). В честь императрицы Анны Иоанновны и ее Святой была названа земляная крепость под Старочеркасской станицей. | Фото: lera-komor.livejournal.com.Интересный факт от Novate.Ru: Анна Иоанновна (1693-1740 гг.) – Всероссийская императрица из династии Романовых была племянницей Петра I. Чтобы укрепить свои позиции в Курляндии (герцогство на западе теперешней Латвии), дядя отдал ее замуж за герцога Фридриха-Вильгельма, но за 2,5 месяца 17-летняя Анна стала вдовой. Волею судьбы и тайным решением представителей могущественных кланов России в 1730 г. она вступила на престол.Одним из первых ее распоряжений, которое она подписала, будучи уже императрицей, стал указ о строительстве оборонительного сооружения на ростовской земле. Своим же решением она назвала крепость в честь Святой пророчицы Анны.

3. Скрытые причины строительства Аннинской крепости

Так представляют современные сценаристы и декораторы фильма «Атаман» обустройство территории Аннинской крепости. | Фото: regnum.ru.С основной версией мы уже ознакомились, но были и другие не менее веские причины строительства оборонительного сооружения именно на ростовской земле. В то время возникали постоянные угрозы со стороны Крымского ханства и Турции и по этой причине приграничные районы со стороны материка старались использовать по полной. Благодаря Аннинской крепости удалось укрепить передовой рубеж развертывания русских войск в крымском и турецком направлениях. И как показала история она отыграла немаловажную роль в русско-турецкой войне 1735-1739 гг., выступая в роли опорной базы для основных военных сил, участвовавших в этой кампании. Валы земляной крепости Св. Анны в начале XIX в. | Фото: rostov-region.ru.Еще одну очень важную функцию выполнял комендант Аннинской крепости с его гарнизоном – контроль за «поведением казаков». Всем известно, что казаки был народ вольный и своенравный и свои действия не привык согласовывать с верховным руководством. По этой причине комендант этой крепости был назначен главным начальником над атаманами войска Донского, которые ему подчинялись и обязаны были докладывать о своих планах. А он в свою очередь эту информацию передавал в столицу, но зачастую атаманы игнорировали и власти, и коменданта, поэтому очень часто начальнику форпоста приходилось писать доносы. И сразу после них все вольности казачьих атаманом пресекались на корню, ведь столь мощную силу побаивались даже цари.

4. Строительство Аннинской крепости

Карта расположения крепости Св. Анны и слободы. | Фото: proza.ru.В строительстве фортификационного сооружения принимало участие два полка – Выборгский и Рязанский. Поскольку планировалось, что она будет сугубо земляной, пришлось не просто рыть глубокие рвы до 4 м., но и поднимать широкие пологие валы от 5 до 6 м. в высоту. Естественно, земли изъятой из вырытых ров не хватало и для этих целей дополнительно использовалась почва с Васильевских бугров, которую пришлось перемещать. До сих пор в некоторых местах растет колючий терновник (Аннинская крепость). мgeocaching.su/ pikabu.ru.

Сложность работы состояла в том, что возводились укрепления на песчаной почве, которые постоянно подтопляло и приходилось заново их создавать. А это довольно значимый участок, учитывая, что протяженность периметра укрепительного вала составляет 2 км. Чтобы выйти из положения один из создателей проекта военный инженер полковник Де-Кулонг предложил засадить подножие вала колючим терновником, который довольно в короткие сроки укрепил землю и стал довольно действенным средством обороны. Декораторы и художники фильма «Атаман» старались соответствовать эпохе и времени (Аннинская крепость). | Фото: dontourism.ru.После создания земляного ограждения и укрепления редутов кирпичами принялись за обустройство территории, которая оказалась достаточной внушительной – 50,2 га. В довольно сжатые сроки были построены: необходимые служебные помещения, казармы, кирпичный дом для коменданта, пороховой погреб, продовольственные склады и деревянная Покровская церковь. Лес для некоторых построек и дополнительных укреплений пришлось сплавлять по Дону аж с Воронежа. Как водится, возле крепости разу же появилось поселение (слобода), которое изначально служило лагерем для солдат, а когда их перевели в казармы, начали строиться купцы и крестьяне, обеспечивающие провиантом солдат.

5. О чем говорит геометрия созданных валов Аннинской крепости

Крепость Св. Анны имеет форму шестиугольника с 6 укрепленными фортами по углам. | Фото: youtube.com/ yaplakal.com.Глядя на снимок Аннинской крепости с неба, удивляют ее очертания и несведущему человеку сложно определить почему так. Любители поразмышлять о сверхъестественном и искать во всем подтекст утверждают, что это особый знак древних цивилизации, ну на худой конец закодированный восточный иероглиф. Прошли почти 3 столетия, а очертания земляных валов видны до сих пор (Аннинская крепость). | Фото: youtube.com.Как ни странно, но некоторые знатоки оказались правы, форма в виде правильного шестиугольника в очертаниях главного вала крепости действительно является древним знаком означающим принятие под покровительство. Иными словами, этой эмблемой «покровительства и защиты», своеобразной печатью Государства Российского на Донской земле, пытались приобщить вольных казаков к Великой государственности и показать свою лояльность.

6. Военная история

Бои вблизи Азова (1736-1737 гг., Крымско-Турецкая кампания). | Фото: wikiwand.com.После того, как было сделано основное укрепительное сооружение, крепость Св. Анны вошла в состав довольно внушительной Украинской оборонительной линии. На тот момент она состояла из 15 крепостей, которые были расположены между Доном и Днепром. Буквально за 6 лет строительства и обустройства крепость смогла принять уже крупные военные подразделения. Так, например, в 1736-1737 гг. (Крымско-Турецкая кампания) она стала опорной базой армии фельдмаршала Лесси, в состав которой входило от 55 до 60 тыс. человек. Иллюстрация из книги А.К. Баиова «Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739 гг». | Фото: internetwar.ru.После окончания войны и вывода войск в Азов крепость служила продовольственной базой и складом боеприпасов, еще несколько раз полки возвращались на ее территорию, но к 1761 г. было решено перенести форпост в другое место и там заложили новую крепость – Дмитрия Ростовского. Функции Аннинской же крепости со временем ограничились торговлей.

7. Мирная жизнь крепости Св. Анны

Схема размещения объектов на территории земляной крепости Св. Анны. | Фото: pobeda-aksay.ru.Именно строительство новой крепости предопределило судьбу Аннинского укрепления. Постоянное подтопление, невостребованность как военного объекта привело к тому, что торговый народ решил ее территорию и постройки использовать как лесную биржу. В степи возле ее валов создали первую черкасскую ярмарочную площадь. Со временем и торговля пришла в упадок, но возникла потребность в лечении больных казаков проказой, поэтому на территории крепости построили лепрозории. Но к концу XIX в. и лечебно-изоляционные корпуса решили закрыть, а сама крепость Св. Анны была просто покинута. На территории крепости Св. Анны для съемок фильма был создан комплекс исторических декораций (2017 г. к/ф «Атаман»). | Фото: rostov.aif.ru.Благодаря тому, что крепость никогда не участвовала в боях, а была лишь опорным объектом для наступающих войск, она прекрасно сохранилась до наших дней. Теперь остатки фортификационного сооружения относятся к филиалу Старочеркасского музея-заповедника. В конце прошлого века весь этот исторический комплекс был признан Объектом культурного наследия Федерального значения, как памятник военно-оборонительного зодчества России XVIII века. И несмотря на то, что от былой мощи и славы остались лишь небольшие холмы и очертания шестиугольника, любители старины частенько посещают эту достопримечательность, тем более, что вход свободен.