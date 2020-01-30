Путин помиловал осужденную за гашиш израильтянку

25-летняя Иссахар была приговорена судом в Подмосковье к семи с половиной годам тюрьмы.

Российский лидер Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России приговорили за хранение и контрабанду гашиша. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Кремля.

Об освобождении 25-летней гражданки еврейского государства российского лидера просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.

Как писала газета The Times of Israel, возможно, Иссахар будет освобождена во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву, куда он, как ожидается, прилетит из Вашингтона после встречи с президентом США Дональдом Трампом на тему урегулирования на Ближнем Востоке. Нетаньяху, Ривлин и мать Иссахар ранее говорили с Путиным возможности помилования израильтянки. Встреча израильского премьера с российским лидером запланирована на 30 января.

Неофициальные источники в Израиле сообщали, что Москва пыталась организовать обмен Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, однако в ноябре 2019 года Иерусалим экстрадировал его в США. Позднее израильский портал Maariv сообщил, что взамен на помилование девушки Россия получит Александровское подворье в Иерусалиме.

В октябре 2019 года 25-летнюю Иссахар подмосковный суд приговорил к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Девушка следовала из Нью-Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В транзитной зоне Шереметьево ее остановили после того, как в багаже, к которому у Иссахар не было доступа, нашли 9,6 грамма гашиша.

Напомним, что ранее в январе прятавшая в трусах наркотики актриса Бочкарева отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.