30 января отмечается праздник Антон-перезимник

Антонов день назван в честь преподобного Антония, о жизни которого известно совсем мало. Жил он в 16 в. и главным его деянием было основание в Новгородской области монастыря.Церковный праздник сегодня, какой 30 январяОт храма, в котором были похоронены мощи святого Антония, сегодня остался только фундамент.В народе у Антона-перезимника было также название Антонины-половины, и про них можно сказать: «Пришла Антонина — зиме половина», что означало, что минула половина трудного и холодного времени, и совсем скоро придет весна, а тут и пахота грянет…Но тепло на Антона-перизимника была обманчиво: «Хитер Антон со всех сторон», «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет». Ну, а коли тучи набегали на небо, так и вовсе – жди метель.

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Чтобы помочь весне приблизиться, хозяйки на Антона-перезимника пекли булочки в форме колобков-солнышек из смеси толокна, пшеничной муки, яиц, молока, сливочного масла и соли. И нужно сказать, что в то время, как к половине, а то и меньшей доле подходило большинство крестьянских запасов, это было примечательное угощение.В этот день избавлялись от всяческих бед, если кто наслал порчу. Для этого нужно было пересечь тропинку, что вела во двор, острием серпа, поперек, так, символически, отсекая все дурное.ИмениныПо церковному календарю, 30 января именины отмечают Антонина, Антон, Виктор, Иван, Георгий, Павел и Феодосий.