Ритуальные жертвоприношения древнего Китая

В древности человеческие жертвоприношения считались самым эффективным способом достучаться до небесной (или подземной) канцелярии, поэтому ритуальные убийства были распространены практически повсеместно.Так или иначе отличились все древние цивилизации, но первыми в списке обычно вспоминаются народы доколумбовой Америки – инки, майя и особенно ацтеки, превратившие человеческие жертвоприношения в грандиозные ритуальные спектакли. Вторыми на очереди, скорее всего, будут кельты. За ними – викинги и германцы.А вот о жутких подробностях практики жертвоприношений на территории древнего Китая ученые узнали совсем недавно. Когда в 1928 году начались раскопки в Иньсюй (буквально — «развалины государства Инь»), мало кто предполагал, что работы растянутся на десятилетия, а находки окажутся в буквальном смысле жутко интересными.Колодец в Иньсюй с грудой гадальных костей, сделанных из панцирей черепах. Фото: Xuan Che / Wikimedia Commons Иньсюй – это руины последней столицы династии Шан, правившей в Китае с XVI по XI век до нашей эры. Шан – не самая древняя китайская династия, но первая, существование которой подтверждено и письменными источниками, и многочисленными археологическими находками.В свое время поводом для раскопок в Иньсюй стали необычные артефакты, найденные здесь еще в 1899 году: гадальные кости. Вернее, загадочные старые кости с надписями находили здесь и раньше, но использовали в совсем иной области – как чудодейственное снадобье от малярии и ножевых ран.Иероглифы, вырезанные на воловьих костях и черепашьих панцирях, ныне признаны древнейшей формой китайской письменности. Расшифровка надписей помогла восстановить полное древо правителей династии Шан и, среди прочего, узнать весьма необычные подробности о жизни государства, существовавшего 3100-3600 лет назад.По мере продвижения раскопок ученые получили возможность соотнести содержание надписей на гадальных костях с археологическими находками на месте. Результат оказался шокирующим.Археологи обнаружили в Иньсюй огромное количество массовых захоронений, аккуратно расположенных на всей территории древней столицы. В большинстве могил лежали останки 10, 30 и 50 человек. Ученые обратили внимание, что в надписях на гадальных костях упоминаются те же цифры, когда речь идет о человеческих жертвоприношениях в обмен на мнение высших сил по тому или иному вопросу.Массовое захоронение ритуальных жертв в Иньсюй. Фото: Wai Lit / Flickr.com По данным прошлого года, общее количество жертвенных человеческих останков, найденных на «развалинах Инь», достигало 10 тысяч. За прошедший год цифры изменились: теперь ученые говорят уже о 13 тысячах человек, умерщвленных во время ритуальных церемоний и погребенных в Иньсюй. Не единовременно, конечно: исследователи полагают, что такое количество жертв «накопилось» за те 255 лет, что столица династии Шан находилась на этом месте.«На территории царского некрополя мы обнаружили останки по меньшей мере 3000 принесенных в жертву людей, еще больше – при раскопках царского дворца», — говорит археолог Кристина Ченг.И это только в Иньсюй, последней столице династии Шан. Подобные массовые захоронения с изуродованными человеческими останками исследователи находили и в других городах древнего китайского государства.Судя по археологическим находкам, человеческие жертвоприношения практиковались в древнем Китае на протяжении тысячи лет при трех династиях – Ся, Шан и Чжоу, последовательно сменявших друг друга. Самыми активными «жертвователями», по всем признакам, были правители Шан. В среднем каждая жертвенная церемония уносила жизни пятидесяти человек. Во время самого крупного жертвоприношения были единовременно убиты 339 человек.По словам Кристины Ченг, в эпоху Шан существовало два основных вида человеческих жертвоприношений: «реншенг» и «ренсун». В могилах жертв «ренсун» археологи зачастую находят изысканные погребальные дары, а контекст захоронений говорит о том, что жертвами «ренсун» были в основном слуги или родственники покойных аристократов и влиятельных чиновников.Некрополь с захоронениями человеческих жертв в Иньсюй. Фото: beibaoke / LiveScience Совсем иначе выглядят останки жертв «реншенг» (этот термин практически дословно переводится как «приношение человеческой жертвы»): почти все они страшно изуродованы, тела закопаны в групповых могилах, а погребальные артефакты либо отсутствуют, либо их совсем мало.Почти все «реншенг» были жертвами предсказаний, чрезвычайно востребованными в эпоху Шан.Поскольку связь между гадальными костями и человеческими жертвами не самая очевидная, стоит пояснить, как именно происходил процесс гадания. У каждого из царей династии Шан постоянно возникали жизненно важные вопросы: например, угодно ли духам избавить правителя от нестерпимой зубной боли или даровать богатый урожай.

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Предсказатель вырезал (позже – записывал) вопрос на соответствующем носителе (использовались лопаточные кости быка или пластрон, нижний панцирь черепахи), затем нагревал кость или панцирь до появления трещин, а затем по рисунку трещин «переводил» ответ из мира духов. Обычно на носителе с вопросом записывался и ответ (результат), а также дата – всё официально, даже буднично, для архивов и отчетности.Гадальная кость эпохи Шан, сделанная из лопаточной кости вола. Фото с сайта thoughtco.com / Lowell Georgia Человеческие жертвы были неотъемлемой частью процесса: их количество, а также способ умерщвления, наиболее угодный духам (ученые насчитали 12 разных способов, для каждого использовался отдельный термин), зачастую указывались в самом вопросе. Для наглядности – несколько примеров вопросов с гадальных костей:— Примут ли духи жертву в количестве двадцати человек, умерщвленных способом «тан»? [Записанный результат] Преподнесли духам тридцать человек, исход оказался чрезвычайно благоприятным.— Его Величеству предстоит обезглавить жертвенных людей. Одобрят ли это духи? [Записанный результат] В день yǐchǒu (дата) были принесены человеческие жертвы методом «фа», а также умерщвлена корова.— Будут ли приняты жертвы в день wù (дата), умерщвленные путем погребения заживо? [Записанный результат] В день bǐngwǔ (дата) пошел дождь.— Вопрошаем: даруют ли духи дождь, если в день bǐngxū (дата) мы принесем в жертву женщин методом сожжения?— Будет ли ответ благоприятным, если в день xīnyǒu (дата) мы принесем жертвы способом обескровливания?Упомянутый способ «тан» означает умерщвление путем избиения человека до смерти, метод «фа» — отсечение головы (обезглавливание пользовалось наибольшей популярностью, судя по записям на гадальных костях).Полный список способов казни жертв, составленный учеными по расшифровкам гадальных костей, выглядит так:

обезглавливание

рассекание/разрезание тела пополам

четвертование

постепенное отсечение частей тела до смерти

избиение до смерти

обескровливание

погребение заживо

утопление

сожжение

сварение в кипятке

смерть от палящего солнца

«высушивание» уже мертвых вскрытых тел под солнцем до состояния вяленого мяса

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Дополнительно шла смерть от любого из вышеуказанных способов с последующим оставлением тел без погребения…Выбор одного из 12 способов жертвоприношения зависел от адресата и цели. Адресатами выступали духи предков как священные хранители и защитники государства, правителя, семьи и т.п., и духи природы – к ним обращались в основном по погодным и сельскохозяйственным вопросам. Судя по статистике обращений, культ предков в эпоху Шан по своей значимости и интенсивности превосходил поклонение природным божествам.Силам природы обычно полагались жертвы, убитые «природными» способами: сожжение (огонь), утопление (вода), погребение заживо (земля). Духи предков требовали больше крови в обмен на благословение, защиту от бедствий, поддержку и удачу в делах. Для них наиболее предпочтительными способами умерщвления были обезглавливание, расчленение, избиение до смерти, отрезание ног, обескровливание, сварение в кипятке, «высушивание» на солнце и тому подобное.Духам природы часто жертвовали женщин, духам предков – мужчин, в основном пленников из враждебных племен. Так жертвователь решал сразу три задачи: например, обезглавив несколько десятков пленных, он выказывал предкам должное уважение, получал ответ на свой вопрос и нагонял страху на врагов. Прагматично и эффективно.Пленные мужчины и женщины из враждующих с Шан племен нередко упоминаются в текстах на гадальных костях, часто даже с указанием племени – например, «Будет ли угодна духам жертва трех мужчин племени Цян и двух коров, умерщвленных путем отрубания конечностей?».Антропологи выяснили, что большинство жертвенных останков из Иньсюй принадлежит мужчинам в возрасте от 15 до 35 лет. При этом будущие жертвы жили до момента убийства в Иньсюй как минимум несколько лет – достаточно долго, чтобы местный режим питания отразился на малых костях скелета, но не успел повлиять на крупные.Массовое захоронение ритуальных жертв реншенг в Иньсюй. Фото: TheComplexWorld Современные специалисты отмечают крайнюю жестокость и полное пренебрежение к человеческой жизни в древнем Китае – «людей приносили в жертву практически теми же способами, что и животных, в глазах правящей верхушки разница между рабом и скотом была невелика», заметил один из лингвистов, изучающий тексты на гадальных костях.При этом жестокие массовые жертвоприношения говорят о чрезвычайной набожности правителей Шан – в контексте своего мира и своего времени они совершали богоугодные (предко- и природоугодные) деяния, являя пример благочестия и истового почитания высших сил.Китайские специалисты обычно подчеркивают, что феномен человеческих жертвоприношений был распространен повсеместно, а древнекитайские обычаи – лишь часть общемировой практики. Эдакий намек: мол, сначала на свою историю посмотрите.Массовые ритуальные жертвоприношения в Китае сошли на «нет» около 700 года до нашей эры, и вовсе не по причине повышения гуманности общества. Появился более простой и общедоступный способ гадания, не требующий крови и весьма популярный до сих пор: это знаменитая «Книга перемен», И-Цзин, спасшая тысячи и тысячи человеческих жизней. Когда захотите узнать свое будущее по И-Цзин, вспомните о рассказанной нами истории.

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