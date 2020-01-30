Уверенно наступают. Армия САР очистила от боевиков районы близ Алеппо

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Сирийские войска очистили от террористов несколько районов, прилегающих к западным окраинам Алеппо, сообщило государственное агентство Сирии SANA.

По данным корреспондента издания, под контроль взяты Рашидин-5, склады с ГСМ в окрестностях Мараты и оружейные склады Хан-Тумана.

Кроме того, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в провинции Идлиб правительственные войска предприняли контрнаступление в ответ на агрессию боевиков.

Удары наносились исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков, сконцентрированным в районе городов Маарет-Эн-Нуман и Серакаб, а также западных пригородах Алеппо.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Сирии боевики начали готовить новую провокацию с химическим оружием.