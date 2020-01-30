Возле генконсульства США в Стамбуле проходит митинг против «сделки века» Трампа

Несколько десятков демонстрантов собрались возле генконсульства США в стамбульском районе Сарыйер. В руках митингующие держат флаги Палестины и транспаранты, призывающие мусульман выступить в защиту Палестины, передаёт ТАСС.

Напомним, что во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой «сделки века» — плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооружённой борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырёхлетней «заморозке» программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдёт, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.