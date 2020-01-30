Путин заявил, что почти все члены бывшего правительства уже трудоустроены

close
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с…
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин заявил, что почти все члены бывшего состава кабинета министров уже трудоустроены, сообщает «Интерфакс».
«Практически все здесь присутствующие знают, где они будут работать», — сказал президент.
Путин также выразил надежду на продолжение сотрудничества с экс-министрами.
15 января президент России подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин похвалил правительство Медведева за работу
Источник