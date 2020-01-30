Дочь бывшего алтайского министра сдалась стражам порядка после убийства сожителя

Ориентировка

Дочь бывшего министра экономического развития и туризма Республики Алтай Евгения Ларина Татьяна оказалась под подозрением в совершении преступления. Как сообщают источники ИА «Банкфакс», она якобы стала фигуранткой уголовного дела по факту убийства сожителя и была объявлена в розыск. Инсайдеры в следкоме рассказали, что Ларина уже сдалась правоохранительным органам.

Днем 29 января в местных Telegram-каналах распространилась ориентировка, согласно которой полиция занимается розыском 37-летней Татьяны Евгеньевны Лариной, которую подозревают в совершении убийства некоего гражданина Черкова. В документе указано, что она, предположительно, передвигается либо на Toyota Land Cruiser, либо на Toyota Corolla. Источники ИА «Банкфакс» подтвердили, что речь идет о дочери экс-министра.

Источники ИА «Банкфакс» позже сообщили, что Ларина самостоятельно сдалась следственным органам. Инсайдеры также дополнили, что по их данным между женщиной и ее сожителем будто бы произошла потасовка, во время которой она ударила Черкова ножом в плечо, а затем ушла из квартиры. Пострадавший не смог самостоятельно остановить кровотечение и скончался. Собеседник отметил, что на момент совершения преступления Ларина могла находиться в состоянии опьянения.

В пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай корреспонденту ИА «Банкфакс» не стали подтверждать эти сведения – в интересах следствия правоохранители не дают комментариев по данной теме. Однако источники в следкоме рассказали, что на данный момент дело в отношении Татьяны Лариной расследуется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а не по ст. 105 УК РФ (убийство), как было изначально указано в ориентировке.