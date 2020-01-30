Air France прекращает полеты в Ухань

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Французская авиакомпания Air France заявила о приостановлении полетов в китайский город Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает BFM.TV.

Уточняется, что компания также наложила некоторые ограничения на авиарейсы в Шанхай и Пекин.

Отмечается, что изменения в полетах будут действовать с 31 января 2020 года. Причиной такого решения стало «снижение спроса по данным направлениям».

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

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